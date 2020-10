Spadek wpływów do budżetu z tytułu hazardu

Duże straty bukmacherów

Zawieszanie oraz odwołanie wielu sportowych wydarzeń, a także konieczność zamknięcia punktów naziemnych – II kwartał był dla bukmacherów naprawdę ciężkich. Jak wskazało Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich, liczba zawieranych zakładów zmniejszyła się o 60%. Tak olbrzymiego spadku nie wytrzymał jeden z najdłużej działających na rynku bukmacherów, firma Milenium. Obecnie na stronie operatora widnieje komunikat o zawieszeniu działalności, a w rzeczywistości mówi się o bankructwie firmy.

To co widoczne było gołym okiem, odzwierciedlają również twarde liczby ukazane w najnowszym sprawozdaniu Ministerstwa Finansów. Jak wynika z przedstawionych na oficjalnej stronie ministerstwa statystyk, firmy bukmacherskie w II kwartale zasiliły budżet kwotą 138 mln, co oznacza spadek w wysokości 32% w stosunku do pierwszego kwartału i 27% spadek w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. Po raz pierwszy od III kwartału 2019 roku, kwota wpływu z tytułu podatku spadła poniżej 200 mln.

Jak łatwo się domyślić, głównie spadki spowodowane były zamknięciem punktów stacjonarnych. W marcu, wszystkie firmy bukmacherskie zamknęły swoje punkty. Na całym świecie w czasie lockdownu wielką popularność święcił poker online. Niestety w Polsce ze względu na obecną ustawę hazardową Polacy mają ograniczone możliwości gry w pokera.

Mniejsze wpływy z kasyn

W związku z pandemią koronawirusa, znacząco spadły również wpływy z tytułu podatku od kasyn naziemnych. Tutaj również trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że kasyna zostały zmuszone do ograniczenia swojej działalności, a w niektórych przypadkach do całkowitego zamknięcie lokali. Jak wynika z raportu przedstawionego przez Ministerstwo Finansów, w drugim kwartale wpływy budżetowe z tytułu podatku z sektora kasyn naziemnych wyniosły 44,4 mln, podczas gdy w pierwszym kwartale było to 92,9 mln.

Total Casino z dobrym wynikiem

Podczas gdy bukmacherzy oraz operatorzy kasyn naziemnych muszą liczyć straty, zyski liczy Totalizator Sportowy, świadczący usługi z zakresu kasyna online za pośrednictwem platformy Total Casino. Jedyne legalne polskie kasyno online odprowadziło kwotę podatku wyższą o 22% niż w pierwszym kwartale, co oczywiście przekuło się również na świetne wyniki finansowe.

Świetne wyniki operatora są jeszcze bardziej widoczne, gdy porównamy dane za II kwartał 2020 roku z analogicznym okresem w roku ubiegłym, wówczas otrzymujemy bowiem wzrost o 50%. Warto jednak dodać, że wówczas Total Casino było nowością na polskim rynku.