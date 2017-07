Spada liczba ataków phishingowych, ale MŚP wciąż zagrożone

Firmy MŚP są bardziej narażone ze względu na często słabsze zabezpieczenia danych. Mniejszy budżet na IT to też często mniejsze wydatki na kwestie związane z bezpieczeństwem. Stąd to właśnie małe i średnie firmy są bardziej narażone m.in. na phishing, bo mówiąc wprost, stanowią łatwiejszy cel. Warto jednak pamiętać, że już teraz nie tylko budżet decyduje o tym, czy firma będzie odpowiednio zabezpieczona. Jest to kwestia wyboru odpowiedniego narzędzia i związania się z odpowiednim dostawcą. Jeżeli postawimy na dużą międzynarodową markę oferującą rozwiązania w chmurze, dzięki wykorzystaniu przez nią najwyższej klasy zabezpieczeń, dane firmowe są bardzo dobrze chronione.

Mała firma obiektem wielu ataków

W małych i średnich firmach e-maile phishingowe zdarzają się raz na ok. 3 tys. wiadomości. Podobny odsetek ataków widać w firmach zatrudniających od 251 do 500 pracowników oraz w przedsiębiorstwach, gdzie pracuje od 1501-2500 osób. W pozostałych kategoriach (firm zatrudniających 501-1000, 1001-1500, 2500+ osób) odsetek niebezpiecznych e-mail jest zdecydowanie niższy. Pracownicy muszą otworzyć co najmniej 4 tys. e-maili, żeby trafić na jedną phishingową. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 1001 do 1500 pracowników trzeba otworzyć ponad 6 tys. wiadomości, co oznacza, że prawdopodobieństwo ataku jest dwa razy mniejsze niż w firmach MŚP. Eksperci Symantec w swoim raporcie zwracają uwagę, że rosnąca liczba ataków na małe firmy świadczy o coraz większym wyrafinowaniu hakerów, którzy wybierają cele łatwiejsze do osiągnięcia.

Rolnictwo, finanse i górnictwo najbardziej zagrożone

Ataki phishingowe wymierzone są najczęściej w te sektory rynku, gdzie dane przechowywane na komputerach mają największą wartość – chodzi zarówno o informacje, jak i wykorzystywane technologie. Stąd w pierwszej trójce najbardziej zagrożonych branż znajduje się rolnictwo, finanse i górnictwo. Odpowiednio trzeba otworzyć: 1815, 1918 oraz 2254 e-maile, żeby trafić na wiadomość phishingową.