Solarna krowa walczy ze zjawiskiem pracy dzieci w Afryce

„Solar cow” to projekt, którego celem jest przeciwdziałanie pracy dzieci w Afryce za pomocą energii z paneli solarnych. Rozwiązanie polega na dostarczaniu dzieciom, które chodzą do szkoły, bezpłatnej energii elektrycznej pochodzącej z urządzenia zwanego „solarną krową”. Dzieci otrzymują także naładowane powerbanki. Solarna krowa jest wyposażona w panele solarne, dzięki czemu dzieci przychodzące do szkoły mogą naładować swoje powerbanki.

Solarna krowa ma być sposobem wynagradzania dzieci za chodzenie do szkoły i zachętą dla rodziców, by zamiast do pracy, posyłali dzieci do szkoły po darmowy prąd. Kiedy dzieci przychodzą rano do szkoły, wkładają powerbanki, kształtem przypominające butelki, w miejsce wymion sztucznej krowy. Po dniu nauki wracają z zapasem energii, która w Afryce jest na wagę złota.

Dziewięć na dziesięć rodzin w Afryce korzysta z telefonu komórkowego, który pełni funkcję terminala płatniczego i podstawowego środka łączności. Telefon trzeba ładować 2–3 razy w tygodniu, co dla ludzi w Afryce oznacza wydatek na samo ładowanie urządzenia na poziomie 10–20% ich dochodu. Ponadto odległości między punktami ładowania są duże, co wiąże się ze znaczną stratą czasu.

Projekt może rozwiązać największe problemy związane z brakiem energii w Afryce, a przy okazji zmniejszyć odsetek dzieci, które w związku z koniecznością pracy nie uczęszczają do szkół. Energia z paneli solarnych może być ogromnie pomocna na małą skalę, bez konieczności tworzenia rozbudowanej infrastruktury.

Startup YOLK stworzył całą kolekcję produktów zasilanych energią słoneczną. SunMade Cheese, czyli talerz serowy zbiera energię ze słońca i przechowuje ją w butelce mleka. Butelkę, dzięki magnesom i łącznikom, można podłączyć pod pozostałe serowe akcesoria – portu USB i niestandardowe złącze powerbanku, głośnik i radio bluetooth o kształcie kawałka szwajcarskiego sera, latarkę w kształcie sera ricotta czy małą zapalniczkę plazmową. Część zysków ze sprzedaży kolekcji ma trafić na dostarczanie solarnych krów do Afryki.

Solarna krowa w hrabstwie Pokot w Kenii została zbudowana ze środków własnych startupu. W przyszłości chce on nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi lub z rządem afrykańskim. Akcję można obecnie wesprzeć na portalu crowdfundingowym Kickstarter.

Wypowiedź: SungUn Chang, YOLK dla Newseria