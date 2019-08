Soczewki zamiast okularów. Poradnik dla początkujących: testuj i wybierz najlepsze!

Soczewki kontaktowe – czemu warto je nosić? Soczewki jednodniowe – skontroluj się z lekarzem Soczewki kontaktowe – rodzaje Soczewki jednodniowe – najpierw je przetestuj

Okulary to doskonały dodatek, podkreślający naszą osobowość i gust. Zazwyczaj są też bardzo wygodne i w większości sytuacji nie przysparzają żadnych problemów. Wszystko zmienia się jednak, kiedy osoba z wadą wzroku chce uprawiać sport (zwłaszcza któryś z należących do dyscyplin kontaktowych, związanych z dużym ryzykiem urazu) lub w miesiącach jesienno-zimowych. Na pewno każdy noszący okulary doskonale zna problem parowania szkieł po wejściu do ciepłego pomieszczenia, kiedy na zewnątrz panuje niska temperatura.

Ponadto nie wszyscy zmagający się z problemami ze wzrokiem chcą nosić okulary ze względów estetycznych. Niezależnie od tego, dlaczego nie możemy lub nie chcemy tego robić, nie musimy godzić się na pogorszoną jakość widzenia i pogłębiania wady wzroku. Doskonałą alternatywą dla okularów okazują się bowiem soczewki kontaktowe, które od lat zdobywają w naszym kraju coraz większą popularność. W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego warto je stosować i na co zwrócić uwagę, by wybrać model najlepiej dostosowany do swoich potrzeb.

Soczewki kontaktowe – czemu warto je nosić?

Najważniejsza zaleta związana z noszeniem soczewek to bezpieczeństwo. Ze względu na to, że w pobliżu oczu nie znajdują się żadne elementy wykonane z metalu, tworzyw sztucznych lub szkła, do absolutnego minimum zostaje ograniczone ryzyko urazów oczu. To sprawia, że soczewki kontaktowe są chętnie wybierane przez sportowców osoby aktywne. Doskonale sprawdzają się na zajęciach wychowania fizycznego, treningach oraz zawodach.

To oczywiście nie jedyna zaleta soczewek. Dla wielu z nas dużo ważniejsze okazują się bowiem względy wizualne. Niektórzy z nas mają bowiem problemy z doborem oprawek odpowiednich do kształtu swojej twarzy, fryzury, stylu ubierania oraz gustu. Soczewki zwykle nie zmieniają naszego wizerunku, ale niekiedy umożliwiają zmianę koloru tęczówek – a to dla wielu pacjentów okazuje się bardzo ważne. Warto też wspomnieć o tym, że zakładając soczewki bez problemu możemy nosić okulary przeciwsłoneczne.

Soczewki jednodniowe – skontroluj się z lekarzem

Soczewki są bezpieczne i wygodne tylko pod jednym warunkiem – jeśli zostaną prawidłowo dobrane. Przed decyzją o kupnie jednej z nich należy więc koniecznie skonsultować się z lekarzem, którzy powie, jaką moc powinny mieć soczewki jednodniowe oraz upewnić się, czy nie istnieją żadne przeciwwskazania co do ich noszenia. Są to między innymi cukrzyca, stany obniżenia odporności, alergie lub tak zwany zespół suchego oka.

Soczewki kontaktowe – rodzaje

Na rynku znajdziesz różne rodzaje soczewek kontaktowych. Trzy najważniejsze to:

wklęsłe – przeznaczone dla krótkowidzów;

wypukłe – stworzone z myślą o osobach z dalekowzrocznością;

cylindryczne – ich przeznaczeniem jest korygowanie astygmatyzmu

Soczewki jednodniowe – najpierw je przetestuj

Zanim rozpoczniesz swoją przygodę z soczewkami jednodniowymi, warto przekonać się, czy na pewno będziesz z nich zadowolony i który rodzaj w twoim przypadku okażą się dobrym rozwiązaniem. W tym celu najlepiej jest zamówić pakiet testowy soczewek jednodniowych "Twoje Oczy Twój Wybór". Dzięki niemu możesz testować dwie soczewki jednodniowe z jednego opakowania i wybrać tę, która pasuje do twoich potrzeb idealnie, unikając tym samym problemów z ich dalszym użytkowaniem.