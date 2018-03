Social Media. Trendy i zmiany w 2017 roku

Pomimo ograniczania liczby wypowiedzi możliwych do zbierania na Facebooku do grup i profili organizacji na tej platformie skupia się 50% wszystkich wypowiedzi publikowanych w social media. W stosunku do roku 2016 ich liczba wzrosła o kolejne 9%. Z jednej strony związane jest to z zaangażowaniem marek w prowadzenie profili na Facebooku, z drugiej z rozwojem społeczności tematycznych. Internauci grupują się w społeczności skupione wokół miejsc zamieszkania, zainteresowań (np.: stylizacja paznokci) czy problemów (np.: ciąża – pytania i odpowiedzi). Tym samym Facebook zaczyna zagarniać rolę, która do tej pory zarezerwowana była dla forów, co widoczne jest w znacznym spadku liczby treści w tym obszarze (-17%). Podobna sytuacja ma miejsce z blogami, które odnotowały największy, 39% spadek liczby treści. Ich miejsce zaczynają zastępować publikacje na Instagramie, na którym liczba treści wzrosła o 20%, oraz vlogi na Youtubie, na których liczba treści wzrosła o 39%.

Pomimo tych przesunięć, intensywność korzystania ze wszystkich platform rośnie. Największy wzrost pod tym kątem odnotował Instagram, na którym udział użytkowników, którzy przynajmniej kilka razy w tygodniu używają serwisu wzrósł o 14 p.p. Najmniejszy wzrost, o 1 p.p., odnotował natomiast Facebook. Zwiększa się także liczba serwisów społecznościowych, z których korzystają użytkownicy. Choć wciąż najwięcej osób korzysta z 2, wzrasta liczba internautów, którzy przynajmniej kilka razy w tygodniu korzystają z 3, 4, 5 a nawet 6 serwisów. Internauci najczęściej współkorzystają z Facebooka i Youtuba (64%) lub którejś z tych platform w połączeniu z Instagramem lub forami internetowymi.

Autor: Weronika Niżnik; źródło: IRcenter