Social media 2017. Zasięg i intensywność korzystania

Podobnie jak w latach poprzednich Youtube pozostaje serwisem, z którego korzysta najwięcej internautów (92%). Na drugim miejscu znajduje się Facebook (89%). Porównanie korzystania z tych dwóch serwisów na urządzeniach mobilnych wskazuje Youtube również jako zwycięzcę. Korzysta z niego około 7 na 10 użytkowników smartfonów, którzy włączyli go przynajmniej raz w ciągu miesiąca. Facebook nie tylko pozostaje w tyle z liczbą użytkowników mobilnych ze średnią na poziomie 44% w roku 2017, ale także w stosunku do roku 2016 odnotował spadek o 4 p.p. Nie zdarzyło się to ani Instagramowi ani Snapchatowi, które od dwóch lat utrzymują stabilny średni zasięg aplikacji oraz mogą pochwalić się całkiem wysoką częstotliwością korzystania.

Intensywność korzystania z Facebooka jest jednak znacznie wyższa. Kilka razy dziennie używa go prawie 6 na 10 internautów (58%), podczas gdy z Youtuba tak intensywnie korzysta jedynie 3 na 10 internautów (33%). Pod względem miesięcznej liczby uruchomień aplikacji przez użytkowników smartfonów dominuje także Facebook. Zdecydowanie więcej osób aktywnie korzysta z portalu Marka Zuckerberga niż Youtuba (79% do 39%). Wysoki udział aktywnych osób mają także Instagram (60%) oraz Snapchat (55%).

Popularność Facebooka i Youtuba sprawiają, że są one także najczęściej współużytkowane – 79% użytkowników Facebooka przynajmniej kilka razy w tygodniu korzysta też z Youtuba, a 96% użytkowników Youtuba korzysta przynajmniej kilka razy w tygodniu z Facebooka. Stosunkowo wielu wspólnych aktywnych użytkowników mają także Instagram ze Snapchatem: 78% użytkowników Snapchata korzysta z Instagrama, a 49% użytkowników Instagrama korzysta ze Snapchata.

Autor: Weronika Niżnik dla IRCenter