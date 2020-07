Sneakershop.pl - lider w modzie streatweer

Moda streatweer – co ją wyróżnia?

Moda streatweer to moda uliczna, która wzięła swój początek w latach 50-tych. Zapoczątkowały ją młodzieżowe subkultury, które chciały się czymś wyróżnić, pokazać swoją osobowość. Do dziś moda inspiruje się elementami kultury hipisowskiej, punkrockowej, korzysta z elementów, jakie rozpowszechnili znani raperzy czy gwiazdy ówczesnych lat. Od początku streatweer był czymś więcej niż tylko kolejnym stylem w modzie. Podkreślał styl życia, stosunek do innych ludzi, poglądy i charakter. Moda uliczna była, i taka pozostała do dziś, ciekawa i niepowtarzalna. Jest pełna kreatywnych rozwiązań, niebanalnych połączeń i niespotykanych zestawień. Chwilami moda uliczna jest krzykliwa, kolorowa, łączy w sobie elementy różnych subkultur. Jest również wygodna, dominują w niej luźne stroje, niekrępujące ruchów. Buty mają sportowy styl, np. buty air force 1 low, ale nosi się je na co dzień, do jeansów czy joggerów. Niczym nieskrępowana swoboda jest podstawowym założeniem streetwearu. Nie ma w nim miejsca na sztywność, dominują przyjazne dla ciała materiały i fasony. Modele damskie i męskie są często takie same. moda streetwearowa nie ma wiele elementów wspólnych dla obu płci. Streetwearowe ubrania są świetną bazą do tworzenia miejskich stylizacji.

Moda streatweer – dla kogo jest przeznaczona?

Moda ulicy jest dla wszystkich, którzy nie boją się odważnych rozwiązań, chcą ubierać się z charakterem, a ubraniem pokazywać swoją ciekawą osobowość. To styl dla osób, które lubią bawić się modą, eksperymentować, łączyć poszczególne elementy garderoby, które tylko pozornie do siebie nie pasują. Dresy można łączyć z koszulą, a jeansy z luźną bluzą z kapturem. Moda stawia na indywidualizm, nie ma w niej żadnych granic. Ubrania, buty i dodatki w stylu streatweer to obowiązkowe elementy dzisiejszych stylizacji osób w każdym wieku. Dla streatweer wiek nie ma znaczenia, dlatego w tego typu stylizacjach dobrze wygląda nastolatka, szalejąca na koncercie, jak i dojrzały mężczyzna, jeżdżący na rowerze po parku. Ubrania można tak dobrać, aby pasowały dla każdego. Można zdecydować się na prosty T-shirty z oryginalnymi nadrukami, kolorowe bluzy z kapturem czy luźne dresy, np. Nike Jordan, zapewniające duży komfort w każdej sytuacji. Luźny stój może zatuszować mankamenty sylwetki, a ciekawe dodatki w stylu streetwearowym mogą podkreślić jej walory. Moda umożliwia pokazanie światu samego siebie, tego co mamy w środku, uczuć i emocji.

Sneakershop.pl – szeroka oferta dla każdego

Jak powinna być moda ulicy? Przede wszystkim wygodna, ubrania powinny być wykonane z dobrej jakości materiałów. W sklepie sneakershop.pl nie ma miejsca na bylejakość. Wszystkie ubrania pochodzą do znanych producentów, są wysokiej jakości i z pewnością posłużą więcej niż jeden sezon. Sneakershop to również aktualne trendy oraz wysoki poziom usług, to jakość, unikalność i wyjątkowość. To ubrania w stylu sportowym, luźnym, wygodnym i niebanalnym. Co warto mieść w swoje szafie, aby móc tworzyć steetwearowe stylizacje? Odzież marki Jordan doskonale wpisuje się ma modny styl uliczny. Na pewno przyda się luźna bluza, T-shirt i wygodne spodnie. Bluza Nike Jordan przypadnie do gustu wszystkim, którzy lubią męskie, luźne ubrania, zapewniające ciepło i komfort. Koszulki Jordan to kolejna propozycja do tworzenia ciekawych zestawień na wiele okazji. Można wybrać jednolite, bawełniane koszulki lub zdecydować się ma modele z nadrukami lub napisami. T-shirty można nosić na wiele okazji, doskonale łączą się ze sportową rozpinaną bluzką, kurtką czy marynarką. To element garderoby, którego nie może zabraknąć w szafie. Luźne stylizacje idealnie sprawdzą się w wielu sytuacjach dnia codziennego. Są świetne na trening, spacer po parku, sprawdzą się jako uniwersalna baza do szkoły czy w czasie wyjazdu na wakacje. Nieodłącznym elementem mody ulicznej są wygodne buty sportowe. Sneakersy zawładnęły światem, nie ma chyba osoby, która nie ma choćby jednej pary tych uniwersalnych butów. Wybór sneakersów jest ogromny, można przebierać w mnogości wzorów i kolorów. Buty cechuje oryginalny styl, pasują zarówno do dresów jak i eleganckich spodni. Są idealne do pracy, szkoły, na trening i wycieczkę do lasu. Świetnym wyborem mogą być Nike Air Jordan, które pasują zarówno do uprawnia sportu, jak i do codziennego użytku. Dzięki zaawansowany technologiom buty Air Jordan są wygodne, dobry system amortyzacji pozwala na wielogodzinne, komfortowe użytkowanie. Nike Air Force wybierane są zarówno przez kobiety i mężczyzn, występują w wersji niskie i wysokiej, sięgającej kostek, dlatego mogą być noszone przez cały rok, szeroki wybór znajdziecie na sneakershop.pl. Bardzo interesujące są również dodatki w stylu streetwearowym. Idealnie sprawdzi się czapeczki z daszkiem z logo Jordan, nadająca twarzy młodzieńczego charakteru, sportowe torby, np. wygodne saszetki przypinane na pasek.

Moda streetwearowa jest dla każdego. Nie ma znaczenie wiek, typ sylwetka czy status społeczny. Liczy się zamiłowanie do wygodny i oryginalności, odwaga do wyrażania swoich poglądów. Wygodne buty Air Force 1, luźny T-shirt w stylu oversize zapewnią dobry wygląd w niemal każdej sytuacji. Warto postawić na modę uliczną, być modnym i pełnym swobody.