Smukłe laptopy z masą funkcji i nowinki techniczne. Przegląd #sprzęt

Lenovo Yoga 910 to smukłe urządzenie 2w1 - może pełnić funkcję tabletu lub laptopa - o przekątnej 13,9", 14,3 mm grubości i 1,38 kg wagi. Bateria pozwala na pracę 15,5 h (rozdzielczość Full HD) lub 10,5 h (rozdzielczość UHD). W porównaniu do poprzedniego modelu (Yoga 900) urządzenie ma o ponad 10% większą powierzchnię oglądania i o 14% większą gęstość pikseli. Wersja Glass (wydanie specjalnie) ma obudowę wykonaną ze szkła (źródło: materiał prasowy Lenovo).

Punkt dostępowy cAP lite działający w paśmie 2,4 GHz firmy MikroTik jest przeznaczony do pracy w hotelach, centrach handlowych, lotniskach czy szpitalach. Procesor QCA9533 650 MHz oraz 64MB pamięci RAM zapewniają płynną pracę urządzenia. Punkt ma dwie łatwo wymienialne obudowy, włąśną obudowę można też... wydrukować z pliku dla drukarek 3D, udostępnionego przez producenta. Urządzenia cAP lite mogą być też łatwo łączone w sieć (źródło: materiał prasowy firmy Senetic).

Płyty główne z serii ASUS Prime, TUF i ROG serii X299 wykorzystują procesory Core™ z serii X wraz z chipsetem X299 marki Intel. ROG to trzy specjalistyczne modele dostosowane do różnych celów, ale przede wszystkim - wysokich wymagań graczy. Modele Prime i TUF są zaprojektowane dla różnych odbiorców - Prime X299-Deluxe jest przeznaczony dla zaawansowanych konstruktorów, a Prime X299-A nie zawiera niektórych dodatków. TUF X299 Mark 1 wyróżnia się ochronną obudową i zaawansowanymi funkcjami chłodzenia, a TUF X299 Mark 2 wyposażono w podstawowe elementy X299. W Polsce płyty dostępne będą od końca czerwca (źródło: materiał prasowy ASUS).

Predator Triton 700 to najnowsza propozycja firmy Acer dla graczy. Smukły (18,9 mm) laptop o przekątnej 15,6" wyposażony jest w najnowszą kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1080. Wentylatory Acer AeroBlade™ 3D zapewniają większyt (o 35%) przepływ powietrza, a zajmują mniej miejsca - dzięki temu kompaktowa forma współgra z wysoką wydajnością. Obsługę sieci zapewnia technologia Killer DoubleShot™ Pro, która wybiera najszybsze połączenie sieciowe (Ethernet lub bezprzewodowe) i wysyła nim priorytetowe dane (źródło: materiał prasowy Acer).

