SMS od PGE wzywający do zapłaty? To może być oszustwo!

Oszuści po raz kolejny wykorzystują wizerunek Polskiej Grupy Energetycznej. Pierwsza kampania SMS-owa pojawiła się w kwietniu tego roku. W najnowszych wiadomościach przestępcy sugerują konieczność uregulowania płatności. Link zawarty w SMS-ie prowadzi do fałszywej bramki pośrednika płatności. Podanie swoich danych na takiej stronie, może skutkować utratą pieniędzy.

Bywa że na wiadomości tego typu nabierają się osoby, które nie są klientami instytucji pod którą podszywają się przestępcy.

- Jeżeli otrzymamy taką wiadomość, zawsze należy potwierdzić jej wiarygodność kontaktując się bezpośrednio z firmą od której dostaliśmy SMS. Możemy np. zadzwonić na infolinię - tym przypadku PGE i dowiedzieć się, czy faktycznie rozsyłali takie SMSy - tłumaczy Dominika Kociołek z CyberRescue.

Niestety takie oszustwa będą powracać. Dochodzi do coraz większej liczby wycieków danych osobowych w Internecie, więc przestępcy będą poszukiwać nowych sposobów, by kogoś okraść. Warto zapamiętać, że gdy otrzymujemy wiadomość, e-maila z linkiem nie klikajmy w nie odruchowo. Zazwyczaj skłaniają one odbiorcę do szybkiego działania.