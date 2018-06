SMS na turystycznej ścieżce

Budzik nie zadzwonił. Ledwie wstałeś, a już trzeba brać walizkę, zamawiać taksówkę, przedzierać się przez check-in, by z szybko bijącym sercem usiąść w samolotowym fotelu. Tylko czy o czymś ważnym nie zapomniałeś? Nie jest potrzebny żaden kataklizm - nawet proste rzeczy są w stanie wyprowadzić z równowagi. Coraz lepiej rozumieją to firmy z branży turystycznej. W czasach, gdy coraz częściej śpimy z telefonem przy poduszce, obudzić może nas dźwięk SMS-a z informacją o zbliżającym się za parę godzin odlocie.

Turysta nie lubi się niepokoić

Wie to każdy, kto denerwował się z powodu 547- minutowego opóźnienia pociągu lub konieczności nocowania na lotnisku. Jasne komunikaty od firm, które organizują podróż, sprzyjają poczuciu komfortu psychicznego, którego spodziewamy się na wakacjach. Dlatego jeden z amerykańskich przewoźników przekazuje klientom wszelkie informacje związane z ich lotami, np. o tym, że samolot zbliża się do lotniska lub ma opóźnienie czy o zmianie bramki odprawy, SMS-em. Uspokojeni podróżni wiedzą, co się dzieje i z większym spokojem przyjmują nawet niekorzystne dla nich informacje.

Nuda, nuda i jeszcze raz nuda

Kolejny drink, choćby i najlepszy, konsumowany piąty dzień z rzędu potrafi przestać zachwycać. Powolne scrollowanie ekranu w poszukiwaniu ciekawszych wrażeń w czasie urlopu również nie daje rezultatu. Problem nudy podczas wakacyjnego wyjazdu postanowili rozwiązać właściciele hoteli i kasyn w Las Vegas. Żeby rozruszać trochę swoich klientów postanowili co jakiś czas przesyłać im wiadomości tekstowe o specjalnych promocjach. Turyści z entuzjazmem przyjęli pomysły na tańsze obiady w hotelowej restauracji oraz sugestie występów artystycznych.

Interakcje z klientami-turystami w mobile to szansa dla sieci restauracji czy klubów. SMS może być w tym przypadku wykorzystany do poinformowania dotychczasowych klientów o możliwości odwiedzenia klubów w innych miastach, np. podczas ich urlopów.

Szybka zmiana planów

Zwykle harmonogram zorganizowanego wyjazdu jest ustalany z dużym wyprzedzeniem. Plany mają jednak to do siebie, że lubią się zmieniać, gdy np. zamiast słońca ma pojawić się deszcz. Wtedy turyści z SMS-a dowiedzą się, że wieczór zamiast na plaży, spędzą w lokalnym klubie. Wiadomość tekstowa pomoże także w realizowaniu spontanicznych pomysłów, na które wpadną organizatorzy i uczestnicy.

Źródło: Profeina, SMSAPI,