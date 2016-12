Smartfony i tablety w firmie - mobilnie i bezpiecznie

Przeczytaj, jeśli:

● Twoi pracownicy korzystają ze smartfonów i/lub tabletów

● wybierasz lub konfigurujesz urządzenia przenośne dla firmy

● Twoi pracownicy mogą korzystać w pracy z własnych urządzeń

Niedopilnowany smartfon może stać się źródłem wycieku danych firmowych - tym bardziej, że coraz częściej pracujemy na tych urządzeniach, np. korzystając z firmowej poczty czy współdzieląc bazę Excel (lub inne dokumenty) online. Jak podkreśla Piotr Bralski, Dyrektor Działu IT w Microsoft, skoro każdy pracownik może mieć dostęp do danych firmowych na swoich urządzeniach mobilnych, dopiero na tych urządzeniach kończy się zakres odpowiedzialności szefów działów IT!

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Urządzenia firmowe i prywatne używane do pracy trzeba chronić w czasie rzeczywistym. Większość producentów oprogramowania antywirusowego na komputery posiada również aplikacje ochronne dla smartfonów i tabletów. Tak jak w przypadku komputerów, jest to podstawowe zabezpieczenie przed intruzami i szkodliwym oprogramowaniem. Można także znaleźć szereg wyspecjalizowanych aplikacji zabezpieczających przed podsłuchiwaniem przesyłanych danych lub przed atakami przestępców (np. Kaspersky Internet Security dla Androida, Avira Mobile Security dla iOS czy Avast Mobile Security dla Windows).

Zasady bezpieczeństwa dla pracodawcy:

zainstaluj na urządzeniach firmowych oprogramowanie pozwalające na jego lokalizację – dzięki temu skradzione/zgubione będzie można łatwo odzyskać. Oprogramowanie to może być rozwiązaniem systemowym (np. telefony z systemem iOS mają narzędzie Find my iPhone) lub stanowić część komercyjnego pakietu zabezpieczeń internetowych;

zaszyfruj dyski (służy do tego np. BitLocker dla telefonów z Windows Mobile czy FileVault dla telefonów z iOS) - rozwiązanie to pozwoli na zabezpieczenie danych w pamięciach urządzeń;

wprowadź system MDM (Mobile Device Management - zarządzanie urządzeniami mobilnymi). Oprogramowanie to pozwala instalować, monitorować i usuwać oprogramowanie na wszystkich urządzeniach przenośnych w firmie. Przydaje się np. do zdalnej konfiguracji tabletów, kupionych dla oddziałów firmy lub kontrolowanie, czy zabezpieczenia IT są aktualizowane;

jeżeli pracownicy używają urządzeń firmowych także poza siecią firmową lub do celów prywatnych lub korzystają do celów firmowych z własnych urządzeń, warto rozważyć skorzystanie z oprogramowania do zarządzania modelem BYOD (Bring Your Own Device - przynieś własne urządzenie).

Oprogramowanie, które umożliwia bezpieczną pracę w modelu BYOD, to bardzo dobre rozwiązanie dla konsultantów, pracowników marketingu, działów IT, ale też przedstawicieli handlowych i innych pracowników terenowych. Ciekawe funkcje, które można zrealizować:

rejestracja urządzeń i użytkowników w specjalnym systemie. Użytkownik, korzystając ze swojego urządzenia, musi uwierzytelnić się hasłem i dopiero wtedy uzyskuje bezpieczny dostęp do zasobów firmowych;

nadanie użytkownikom uprawnień (np. do jakich danych mają dostęp z konkretnego urządzenia);

monitorowanie zgodności zainstalowanych aplikacji z wytycznymi firmowymi;

rozdzielenie danych prywatnych od osobistych;

możliwość zdalnego usunięcia zawartości firmowej, np. po wyrejestrowaniu urządzenia lub zakończenia współpracy z użytkownikiem urządzenia.

Rozwiązania komercyjne przeznaczone dla tego modelu pracy to m. in. FortiOS 5, Cisco BYOD Smart Solution, Air-Watch. Dla firm mało zinformatyzowanych ciekawym rozwiązaniem może być Microsoft Intune - program, który obsługuje wszystkie urządzenia, pozwalając zarządzać nimi przez prosty w obsłudze panel, dostępny przez stronę www. Umożliwia on m.in. inwentaryzację zainstalowanych programów, w tym sprawdzanie zgodności i aktualności programów antywirusowych.

Zasady bezpieczeństwa dla każdego pracownika

nigdy nie pobieraj plików z niezaufanych źródeł. Zaufane źródła aplikacji to Google Play (dla systemu Android), Sklep Windows (dla Windows 10 Mobile) oraz AppStore (dla iOS). Aplikacje przed umieszczeniem w sklepie są weryfikowane przez korporację firmującą sklep, ale zawsze może zdarzyć się przeoczenie (uważa się, że najmniej restrykcyjne są procedury Google).

Firmowe sklepy z aplikacjami to pewne źródło zaufanych aplikacji. Jednak - uwaga! Czasami przestępcy umieszczają podrobione programy, podszywając się pod znanych producentów. Przed pobraniem należy zatem sprawdzić na stronie danego producenta, czy rzeczywiście wypuścił on aplikację mobilną. Przygoda z podrobionym antywirusem dla urządzeń z systemem Android spotkała np. firmę Kaspersky.

stosuj blokadę ekranu – może być to kod, hasło, sekwencja pociągnięć albo rozwiązania biometryczne. Jeśli telefon lub tablet zostanie skradziony lub zgubiony, nikt nie będzie mógł w prosty sposób dostać się do danych.

W zabezpieczeniu urządzeń z systemem Windows 10 pomaga znana już z nowych laptopów funkcja Windows Hello, zastosowana m.in. w smartfonie Lumia 950 czy tablecie biznesowym Surface Pro 4. Polega na odblokowaniu urządzenia tabletu za pomocą skanu twarzy lub czytnika linii papilarnych, a w przypadku Lumii 950 lub 950 XL – przez skan tęczówki oka.

skonfiguruj opcje prywatności, decydując, które aplikacje mogą korzystać z prywatnych danych oraz umożliwiać geolokalizację (czyli stwierdzać, gdzie znajduje się smartfon). Ograniczenie ilości takich aplikacji utrudni potencjalnemu włamywaczowi dostęp do poufnych danych.

aktualizuj na bieżąco system operacyjny smartfonu i oprogramowanie, zwłaszcza antywirusowe. Szczególnie beztroscy są pod tym względem użytkownicy urządzeń z systemem Android. Tylko ok. 20% korzysta z aktualnej wersji systemu (raport G Data za 3. kwartał 2015 r.). Ułatwione zadanie mają np. użytkownicy telefonów z Windows 10 Mobile, których aktualizacje (automatyczne) planowane są w czasie, kiedy użytkownik zwykle najmniej korzysta z urządzenia.

Artykuł pochodzi z pierwszej edycji Niezbędnika DI: cyberbezpieczeństwo - bezpłatnego magazynu, w którym znajdziesz gotowe odpowiedzi i łatwe do wdrożenia rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo Twojej firmy w internecie.

Poradnik opracowali doświadczeni redaktorzy Dziennika Internautów we współpracy z ekspertami z firmy Microsoft oraz licznym gronem ekspertów od bezpieczeństwa i prawa w IT.