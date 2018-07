Smartfonowe zombie na ulicach miast

Czy wiecie, co to jest „smombie”? To „smartphone zombie” – nowy miejski gatunek człowieka, pieszy bezrefleksyjnie wpatrzony w swój smartfon nawet w najbardziej ruchliwych punktach miasta. Na zjawisko próbują uczulić przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, np. Tramwaje Warszawskie w kampanii pod hasłem „Odłóż smartfon i żyj!”.