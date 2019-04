Smartfonowa księgowość

Chmura Faktur zadebiutowała w lutym 2018 roku jako bezpłatne narzędzie do prowadzenia księgowości mikroprzedsiębiorstw online. Obecnie z platformy korzysta ponad 43 tys. przedsiębiorców. Dotychczas wystawili oni w Chmurze blisko 700 tys. faktur, co średnio daje ponad 50 tys. faktur miesięcznie.

Narzędzie przede wszystkim ułatwia i przyspiesza wystawianie faktur. Przedsiębiorcy między innymi automatycznie pobierają dane kontrahentów z GUS, sprawdzają REGON lub status płatnika VAT. Nadawcy dokumentów księgowych korzystają też z możliwości potwierdzenia odbioru i przypomnienia o terminie zapłaty. Chmura umożliwia im także kontrolę wydatków i przychodów firmy, wystawianie not korygujących i ponagleń do zapłaty. W razie potrzeby faktury z Chmury mogą być ręcznie lub automatycznie przesyłane do księgowej. Na podstawie wprowadzonych danych użytkownik jest w stanie wygenerować plik JPK VAT oraz JPK_FA i przesłać go do urzędu skarbowego.

Wersja mobilna pozwala wystawiać, rejestrować i wysyłać faktury przez smartfon lub tablet, z dowolnego miejsca. Po przesłaniu do Chmury wszystkie sfotografowane faktury papierowe mogą być przetworzone na łatwiejsze w obrocie i rozliczaniu wersje elektroniczne. Rozwiązania takie jak aplikacja Chmury zmniejszają ryzyko przeoczenia lub zgubienia jakiejś faktury w rozliczeniach firmy.

Zarówno Chmura Faktur jak i jej mobilna wersja są udostępniane bezpłatnie. Aplikacja mobilna dostępna jest na urządzeniach korzystających z dwóch najbardziej popularnych systemów operacyjnych Android i iOS.

Źródło: Tax Care