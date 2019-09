Smartfonizacja polskiego społeczeństwa postępuje

Najnowsze badania Megapanel PBI/Gemius pokazują, że polscy internauci, których jest już 28 mln, chętniej korzystają z internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych (24,4 mln, z czego aż 23 mln za pośrednictwem smartfonów) niż komputerów osobistych (22,2 mln). Prym wiodą przede wszystkim smartfony – w Polsce mamy już ponad 50 mln użytkowanych telefonów komórkowych, z których korzysta 90% populacji kraju. Rosnąca popularność urządzeń mobilnych i mobilnego internetu to trend, który ma wpływ na całe społeczeństwo oraz zmiany gospodarcze i kulturę.

Co najczęściej robimy w internecie na smartfonie? Głównie korzystamy z wyszukiwarki Google oraz spędzamy czas na Facebooku. Jak wynika ze wspomnianego badania Megapanel PBI/Gemius, najpopularniejszy na świecie serwis społecznościowy Facebook odwiedza na smartfonach 14,4 mln polskich internautów, a z jego aplikacji korzysta 13,7 mln. Międzynarodowy raport „Digital 2019: Poland”, prezentujący dane dotyczące internetu w większości państw świata, zwraca dodatkowo uwagę, że 70% polskich użytkowników smartfonów korzysta na nich z komunikatorów, 80% ogląda wideo, a ponad połowa używa bankowości mobilnej.

Według danych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny, choć dostęp do internetu ma już 84% gospodarstw domowych, jest on zdecydowanie większy wśród rodzin z dziećmi4. Z badania Fundacji Dbam o Mój Z@sięg pn. „Młodzi Cyfrowi” realizowanego na grupie ponad 51 tys. polskich uczniów wynika, że prawie wszystkie dzieci i młodzież mają nie tylko własny telefon z dostępem do internetu, ale także aktywnie korzystają z mediów społecznościowych. Większość z nich otrzymuje swój pierwszy smartfon najpóźniej w wieku 10 lat.

Źródło: agencja InfoWire