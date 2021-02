Smartfon w 2021 - jaki wybrać, o czym pamiętać, przy zakupie?

1. Na co zwrócić uwagę przy zakupie nowego smartfona w 2021?

Wysoka jakość urządzeń przy stosunkowo rozsądnych, na pewno konkurencyjnych cenach. Chcesz kupić urządzenia mobilne w 2021 roku i cieszyć się nimi przez najbliższe lata? W takim wypadku skorzystaj z oferty jednego z największych sklepów z elektroniką w Polsce, czyli Neonet. Znajdziesz tam największych producentów z całego świata. Urządzenia, takie jak Apple Iphone, Samsung, czy Huawei!

Na co zwrócić uwagę przy zakupie nowego smartfona w 2021?

Przede wszystkim procesor. Wydajne urządzenie powinno pracować na tym z tego roku, a ewentualnie na modelu z roku poprzedniego. Część tańszych smartfonów może bowiem pracować na układach Qualcomm Snapdragon z roku 2020, co jest oczywiście w porządku. Wydajność wciąż będzie tutaj stać na wysokim poziomie. Pamiętaj także o tym, aby zerknąć na ilość pamięci RAM w danym modelu. Ma ona kluczowe znaczenie dla wielozadaniowości. Świetny procesor i mało pamięci RAM to połączenie, które z płynnością w czasie pracy z kilkoma aplikacjami otwartymi jednocześnie nie będzie miało nic wspólnego. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie! Przyda Ci się dobry aparat, najlepiej taki, który zaoferuje kilkanaście lub kilkadziesiąt megapikseli i będzie miał więcej niż jeden obiektyw. Z przodu także dobrze mieć mocny obiektyw na przykład do wykrywania Twojej twarzy, kiedy chcesz odblokować urządzenie. Przechodząc do bezpieczeństwa -czytnik linii papilarnych to "must have" każdego urządzenia. Co więcej? Przekątna ekranu to oczywiście kwestia indywidualna, ale rozdzielczość już nie! Najlepiej, jeśli będzie to 4K Ultra HD. Tak naprawdę to najważniejsze parametry, o jakich musisz pamiętać wybierając smartfona w 2021 roku. Nie zapomnij również o pamięci wbudowanej, im jej więcej, tym lepiej!

Jaki system operacyjny wybrać w smartfonie?

Wszystko zależy od tego, jakie urządzenie chcesz kupić. Większość smartfonów na rynku pracuje na Androidzie. To wydajny, płynny system operacyjny, bezpieczny i przede wszystkim ciągle aktualizowany. Jego nowe wersje wychodzą praktycznie każdego roku. Masz więc pewność, że nowy smartfon będzie obsługiwał aktualizacje minimum przez kilka lat. Możesz jednak postawić na iOS, czyli system operacyjny instalowany w urządzeniach firmy Apple. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim szybkością i płynnością pracy, to bardzo stabilny system, który oferuje funkcjonalność, praktyczne rozwiązania i przede wszystkim pewność, że się nie zawiesi, zatnie itp. System operacyjny iOS uważany jest za najstabilniejszy. Istnieją jeszcze inne, autorskie systemy operacyjne, na przykład ten od marki Huawei. Skupiliśmy się jednak na tych dwóch, są największe, najstabilniejsze i z pewnością najlepsze.

Jaki smartfon wybrać jeśli chodzi o aparat?

Jeśli uwielbiasz robić zdjęcia, znajdziesz smartfon dla siebie. Urządzenia mobilne już dawno zaczęły dorównywać ponadprzeciętnym aparatom fotograficznym. Nic dziwnego, konstruktorzy i producenci bardzo mocno skupili się na tym aspekcie w ostatnich latach. Jak to się jednak przekłada na praktykę? Jaki smartfon wybrać, kiedy Twoim głównym celem jest robienie zdjęć? Na pewno wszystkie modele z serii S10 i S20 oraz najnowszej, a więc S21 w przypadku urządzeń Samsunga. W najmocniejszej odsłonie swoich urządzeń producent stawia na aparaty dość mocno. Nie można zapomnieć o urządzeniach z serii Note. Czy to koniec? Oczywiście, że nie! Apple także świetnie radzi sobie w kontekście konstrukcji aparatów i obiektywów. Tutaj na uwagę zasługują najmłodsze modele, czyli seria X oraz 11 i 12. Nie możemy zapomnieć o urządzeniach firmy Huawei. Modele P30 Pro i P40 Pro deklasują rywali, jeśli chodzi o zdjęcia nocą, w dzień również dobrze sobie radzą.

Co powinien posiadać dobry smartfon?

Przede wszystkim sporo pamięci RAM, minimum 6 Gb, a do tego jeden z najnowocześniejszych procesorów Qualcomm Snapdragon, ewentualnie Exynos w niektórych rozwiązaniach Samsunga i oczywiście Apple Bionic w modelach Iphona. To nie koniec, pamiętaj o pamięci wbudowanej, minimum 128 Gb, a do tego sporej rozdzielczości ekranu i świetnych głębiach wraz z odpowiednimi kontrastami i kątami widzenia. Przekątna ekranu zależy od Ciebie, polecamy jednak coś w granicach 6,1/6,5 cala. Nie za duże, a bardzo komfortowe podczas użytkowania smartfony. Ostatnim parametrem jest pojemność baterii, stawiaj na urządzenia o sporej pojemności, szczególnie jeśli są to smartfony duże i mocne.