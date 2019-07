Smart podejście do transportu coraz popularniejsze

Nowe badanie firmy Selectivv objęło osoby korzystające z aplikacji oferujących przewóz osób, wypożyczanie samochodów i hulajnóg elektrycznych na minuty, a dokładniej użytkowników trzech popularnych aplikacji używanych w Polsce. Do analizy zostały włączone osoby korzystające aktywnie z aplikacji w okresie od stycznia 2018 do maja 2019 r., lub od października 2018 r. w przypadku hulajnóg elektrycznych. Łącznie przeanalizowano działania ponad 22 mln użytkowników.

Z badań wynika, że aplikacje transportowe cieszą się coraz większą popularnością. W analizowanym okresie samochody wypożyczane w ramach carsharingu zyskały 2,8-krotnie więcej użytkowników, przewóz osób zwiększył się blisko 2,6-krotnie. Elektryczne hulajnogi od lutego br. do maja zwiększyły liczbę użytkowników o 77%. Należy jednak pamiętać, że są one badane krócej niż pozostałe środki transportu, ponieważ weszły do użytku w październiku 2018 r. Analiza zmian miesiąc do miesiąca pokazała, że większy wzrost odnotowuje carsharing: średnio o 8,5% nowych użytkowników aplikacji, przy średnim wzroście o 6,5% w przypadku przewozu osób.

Ze zgromadzonych danych wynika, że to mężczyźni są bardziej otwarci na nowości w zakresie rozwiązań transportowych – stanowili oni 89% osób korzystających z aplikacji do wypożyczenia hulajnóg elektrycznych, 82% osób wypożyczających samochody na minuty oraz 61,2% osób korzystających z aplikacji umożliwiających przewóz osób.

Po hulajnogi najczęściej sięgały osoby poniżej 35 roku życia, które łącznie stanowiły 77,7% wszystkich użytkowników. Z aplikacji do przewozu osób korzystały najczęściej osoby w wieku 26-35 lat (36%) i 36-45 lat (24,2%), a samochody na minuty najczęściej pożyczały osoby w wieku 26-35 lat (49,5%). Osoby po 46 roku życia najchętniej wybierały aplikacje oferujące przewóz osób (28,5%). Z carsharingu w tej grupie wiekowej korzystało natomiast 11,8% osób, a z hulajnóg elektrycznych zaledwie 4,4%.

Przeprowadzone analizy pozwoliły również sprawdzić średni dystans pokonywany za pomocą różnych środków transportu na terenie Warszawy. Na hulajnogach użytkownicy pokonywali średnio 1,5 kilometra. Średnia odległość dla przewozu osób wyniosła 5 kilometrów. Natomiast, im dłuższy dystans do przejechania mieli użytkownicy aplikacji transportowych, tym chętniej wybierali samodzielne prowadzenie samochodu – średnia odległość przejechana wypożyczonym samochodem wynosiła 6,9 kilometra.

Wśród użytkowników znalazły się osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy posługiwały się więcej niż jedną aplikacją transportową. Użytkownicy hulajnóg znacznie częściej korzystali z usługi przewozu osób (89,2%) niż z carsharingu (3,4%). Może wynikać to z faktu, że hulajnogi najczęściej wypożyczały osoby młode, a więc być może najmniej pewnie czujące się za kierownicą.

5,9% osób korzystających z aplikacji do przewozu osób wypożyczało również hulajnogi elektryczne, a 1,4% z nich także samochód. 67,3% osób wypożyczających samochód w ramach carsharingu używało aplikacji umożliwiających przewóz osób, a 2,5% z nich korzystało z hulajnóg elektrycznych.

