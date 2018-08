Smart Home zreorganizuje nasze życie

W 2014 r. Amazon zaprezentował głośnik Echo, który wyróżniał się na tle konkurencyjnych rozwiązań możliwością obsługi głosowej i wykorzystaniem autorskiego systemu sztucznej inteligencji – Alexa. To wydarzenie zainicjowało wyścig producentów na e-pomocników, którzy reagują na komendy wypowiadane przez domownika. Według firmy badawczej Canalys, na całym świecie w 2017 roku sprzedano blisko 40 milionów inteligentnych głośników. Z tego aż 16,1 miliona zostało zakupionych w okresie świątecznym. Głośniki to zaledwie jeden z elementów wyposażenia inteligentnego domu, do którego należy cała grupa urządzeń i rozwiązań, a dokładniej oświetlenie, dzwonki do drzwi, kamery CCTV, okna, rolety, podgrzewacze ciepłej wody, przybory kuchenne czy systemy sterujące ogrzewaniem czy zraszaczami ogrodowymi.

O perspektywach rynku najlepiej świadczą inwestycje przedsiębiorstw. W rozwój technologii smart home zainwestowali giganci tacy jak Apple (Wycena giełdowa spółki: 815 mln dol.), Google (750 mln dol.) czy Amazon (685 mln dol.).Rodzimy rynek rozwiązań dla inteligentnych domów wycenia się zaś na 126 milionów dol., co stanowi zaledwie promil światowych wydatków.

Reorganizacja życia

Zdaniem analityków, rynek rośnie szybko, bo zmienia się wyraźnie nasz sposób życia i zarabiamy coraz więcej. Z jednej strony wydłuża się czas aktywności zawodowej - do roku 2050 osoby powyżej 60 roku życia będą stanowić już 40% społeczeństwa - z drugiej nasze dochody systematycznie rosną. Społeczeństwo staje się coraz bardziej uzależnione od technologii, a jednocześnie domaga się kolejnych nowinek. Z raportu mobiRank 2018 wynika, że z Internetu w Polsce korzysta już ponad 29 milionów osób (78% populacji), a średnio przed ekranem swojego smartfona spędzamy już 2 godziny dziennie. Urządzenia mobilne stały się swoistym „centrum dowodzenia”.

Marcin Kotarski, Product Manager z Purmo informuje, że według badań tej firmy, 97% instalatorów w Polsce dostrzega wzrost zainteresowania rozwiązaniami smart home, chociaż do niedawna producenci sceptycznie podchodzili do sprzedaży inteligentnych systemów dla domów na naszym rynku. To podejście powoli się zmienia, choć trudno mówić jeszcze o rewolucji.

Blaski i cienie

Karolina Kaszkiewicz, Inżynier Produktu z Purmo Polska zapytana o główne zagrożenia dla rozwoju rynku odpowiada, że przede wszystkim jest nim brak uniwersalnego standardu obowiązującego wszystkich producentów. Wybierając jedną architekturę musimy rozbudowywać naszą infrastrukturę w oparciu o konkretną opcję. Większość gigantów technologicznych wykorzystuje swoją przewagę nad producentami współpracujących akcesoriów, np. ekspres do kawy, żarówka poprzez umowy na wyłączność w zamian za dodatkowe benefity, jak np. promowanie na swojej stronie. Druga kwestia to niedostateczna wiedza konsumentów na temat możliwości wykorzystania technologii smart home - uruchomią zraszacz, ale zarządzanie energią jest już dla nich często zbyt skomplikowane.

Źródło: Purmo