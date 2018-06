Smart data center. Sztuczna inteligencja odmieni centra danych

IDC szacuje, że już niemal 50% firm na świecie korzysta z jakichś form technologii kognitywnych. W swoim najnowszym raporcie Deloitte prognozuje z kolei, że do 2021 roku firmy przeznaczą na sztuczną inteligencję 200 mld dolarów. W robotykę i technologie kognitywne będą natomiast inwestować wszystkie branże – także operatorzy data center.

Algorytmy sztucznej inteligencji stosuje się już w urządzeniach mobilnych, aplikacjach zakupowych, w automatyzacji procesów produkcyjnych i analityce big data. Wraz z tym kolejnym etapem rewolucji technologicznej równolegle następuje istotna zmiana w funkcjonowaniu systemów informatycznych i baz danych. W procesie implementacji tych technologii ważne jest zatem, by operatorzy centrów danych stale trzymali rękę na pulsie i odpowiednio modernizowali infrastrukturę i systemy DC. A mogą im w tym pomóc właśnie technologie kognitywne, jak przekonuje Adam Dzielnicki z Atmana.

Wraz z rozwojem technologii sztucznej inteligencji centra danych mogą liczyć choćby na wsparcie bezpieczeństwa przechowywanych informacji. Algorytmy uczenia maszynowego już są wykorzystywane w systemach monitorujących anomalie czy naruszenia, tak aby szybciej dostosować się do zmiennych wymagań i reagować tu i teraz. I nie chodzi tylko o cyberbezpieczeństwo.

Sztuczna inteligencja nie tylko jest w stanie wzmocnić bezpieczeństwo, ale może także obniżyć koszty na utrzymanie data center i zwiększyć jego bezawaryjność. Wydatki na sprzęt, chłodzenie i energię elektryczną należą do głównych kosztów eksploatacyjnych centrum danych. Zgodnie z raportem Green House Data, centra danych na świecie zużywają łącznie 30 GW energii rocznie, co stanowi około 1,4% światowego wykorzystania energii, nic więc dziwnego, że podejmowane są różnego typu inicjatywy mające na celu zmniejszenie przytoczonej wartości. Na przykład pod egidą Komisji Europejskiej powstał program Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre, którego celem jest między innymi edukacja i stymulowanie przedsiębiorstw do redukcji zużycia energii przy zachowaniu efektywności kosztowej i operacyjnej centrów danych. W programie uczestniczy wielu operatorów, w tym Atman jako jedyny przedstawiciel polskiego rynku DC.

Warto zauważyć, że według szacunków centrum badawczego ABB aż 40% energii zużywanej przez centra danych przeznacza się wyłącznie na zasilanie systemów chłodzenia. W poszukiwaniu sposobu na obniżenie wynikających z tego kosztów, Google sięgnął po sztuczną inteligencję. Posługując się mechanizmem uczenia maszynowego DeepMind w swoich centrach danych, Google udało się zmniejszyć ilość energii zużywanej przez systemy klimatyzacji nawet o 40%, a efektywność wykorzystania energii elektrycznej zwiększyć o 15%.

Data center bez ludzi?

Zastosowanie technologii związanych z rozwojem sztucznej inteligencji teoretycznie może doprowadzić do pojawienia się w pełni autonomicznych i niezależnych od ludzkiej pracy centrów danych, a nawet operatorów telekomunikacyjnych. Firmy takie jakie Wave2Wave już teraz oferują urządzenia, które bez udziału inżynierów potrafią rekonfigurować połączenia sieciowe. Eksperci uspakajają jednak, że sztuczna inteligencja nie oznacza redukcji etatów dla pracowników centrów danych. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji do 2020 r. na świecie zniknie nawet 1,8 mln miejsc pracy. Jednak jak podaje Gartner, AI jednocześnie przyczyni się do stworzenia 2,3 mln nowych.

Źródło: inPlus Media