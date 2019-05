Służba zdrowia przeznaczy miliardy na rozwiązania chmurowe

Technologiczni giganci, instytuty badawcze i medyczne startupy co i rusz raczą nas nowinkami technologicznymi dla medycyny. Niektóre z nich są jeszcze w powijakach, ale tradycyjna służba zdrowia już teraz na naszych oczach przeobraża się w „smart health”. Rewolucji w służbie zdrowia nie dokonują jednak same urządzenia, ale przede wszystkim dane przez nie zbierane.

Dane napędzają e-magazynowanie

Danych medycznych na całym świecie jest coraz więcej. Według badań Wydziału Medycznego Uniwersytetu Stanforda – w 2020 r. wygenerowanych zostanie ponad 2,3 tys. egzabajtów danych medycznych! Jeszcze 6 lat temu było ich niecałe 153 egzabajty. Dla porównania – działania w globalnym Internecie generowały w 2012 r. jeden egzabajt danych. Według ekspertów dynamika ta ma głownie związek ze starzeniem się europejskich społeczeństw. Średnia długość życia w krajach OECD przekracza już 80 lat i rośnie.

Global Market Insights przekonuje, że to właśnie ze względu na rosnącą liczbę hospitalizowanych pacjentów, wymagających specjalistycznej opieki, placówki medyczne będą musiały przechowywać coraz większe ilości danych pacjentów. Ten czynnik będzie miał z kolei decydujący wpływ na wdrożenia rozwiązań chmurowych, które będą mogły łatwo i szybko sprostać rosnącej ilości cyfrowych informacji .

Urszula Mielcarz, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Produktów z CloudFerro zauważa, że wraz z ogromną dynamiką wzrostu danych, właściwie we wszystkich sektorach gospodarki, rosną także potrzeby związane z ich przechowywaniem i analizą. Chmura obliczeniowa jest tutaj oczywistym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że atmosfera wokół wykorzystania rozwiązań chmury obliczeniowej w administracji publicznej jest z roku na rok lepsza i coraz więcej instytucji z nich korzysta. Nie bez znaczenia jest tutaj także rozwój technologii, czy zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

Cyfryzacja zdrowia

NHS Digital, instytucja publiczna od lat odpowiedzialna za cyfryzację brytyjskiej służby zdrowia, zdecydowała się właśnie całość swojej tradycyjnej infrastruktury IT przenieść do chmury VMware Cloud on AWS. Decyzja ta sprawiała, że NHS Digital będzie głównym operatorem chmurowym dla instytucji publicznych i służby zdrowia w Wlk. Brytanii.

Rob Shaw, zastępca dyrektora generalnego NHS Digital, zaznacza, że dzięki VMware Cloud on AWS brytyjskim placówkom zostanie udostępniona elastyczna platforma chmurowa, która jest gotowa do wsparcia cyfrowych usług dzisiaj i w przyszłości.

Tworzone właśnie środowisko będzie wspierać ponad 1,5 mln lekarzy, pielęgniarek i pracowników administracyjnych w ich codziennych działaniach, samej instytucji gwarantując oszczędności kosztowe oraz zwiększenie efektywności świadczenia usług medycznych.

Zdrowie z algorytmów

Sprawnie zbudowane środowisko chmurowe czy wirtualne to jednak nie tylko przechowalnia rosnącej ilości danych. Dzięki cyfryzacji służba zdrowia może kompleksowo z poziomu jednego systemu udostępniać dane zdrowotne. Wielkie zbiory danych medycznych pomagają walczyć z chorobami zanim te zaatakują. Jednym z największych wyzwań w tworzeniu nowych leków i terapii jest uzyskanie wystarczających informacji.

Medyczny startup RDMD próbuje rozwiązać ten problem wykorzystując sztuczną inteligencję do analizy big data z dokumentacji medycznej w celu znalezienia podobieństw w przypadkach rzadkich chorób. Następnie firma sprzedaje te dane firmom farmaceutycznym, aby mogły tworzyć nowe leki. Google’owi dane zdrowotne służą z kolei do trenowania algorytmów mających wykrywać choroby. Już potrafią one analizować siatkówkę oka i diagnozować 50 jego różnych chorób. I robią to lepiej niż okuliści.

Źródło: inPlus Media