Ślamazarne zakupy domeną Polaków

Zespół ShopAlike podjął się uzyskania odpowiedzi na pytanie “Jak długo zajmuje nam podjęcie decyzji o zakupie poszczególnych produktów?”. W badaniu „Od kliknięcia do zakupu 2019” porównano zakupowiczów z 13 europejskich krajów (obok Polski także Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowacji, Węgier, Włoch i Szwecji). dokonujących zakupów za pośrednictwem tej platformy. Pod uwagę wzięto czas od pierwszego obejrzenia produktu do jego zakupu.

Kosze piknikowe, okulary przeciwsłoneczne, foteliki samochodowe

I tak dane ogólne dla Europejczyków pokazują, że najmniej czasu poświęcamy na zakup odzieży wierzchniej (płaszczy i kurtek) - nieco powyżej jednej godziny, a także koszy piknikowych (niecałe 5 godzin) czy gier kasynowych (ponad 15 godzin). Co ciekawe na zakup okularów przeciwsłonecznych poświęcamy 3 razy więcej czasu niż na zakup krzesła. Kategorią produktów, którym poświęcamy najwięcej czasu są produkty dziecięce – kombinezony (ponad 12 dni), foteliki do samochodu (ponad 14 dni) i odzież przeciwdeszczowa dla dzieci (ponad 17 dni). W tym przypadku decyzja jest, jak widać, dobrze przemyślana.

Gdzie najszybciej?

Europejczyk potrzebuje przeciętnie około 5 dni, 14 godzin i 7 minut by dokonać zakupu online. W niektórych krajach dzieje się to szybciej. Finowie czy Austriacy potrzebują na to nieco ponad 3 dni. Najwolniej kupują Słowacy (8 dni, 6 godzin), Czesi (7 dni, 13 godzin) i Polacy (7 dni, 10 godzin). Dlaczego tak się dzieje? Wyniki mogą wskazywać na nasze niezdecydowanie lub na dogłębną analizę oferty.

Jak kupują Polacy?

Z badania wynika, że produktem, który kupujemy najszybciej są chodaki. Średnio w niecałe 2 godziny. Kolejnymi w zestawieniu są torby izolacyjne i torby nerki. Najwolniej zaś wybieramy kombinezony (aż 21 dni), torebki (19 dni) i płaszcze (18 dni).

Źródło: Raport ShopAlike