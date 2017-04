Skype for Business kontra Amazon Chime. Co wybrać?

Chime jest przeznaczony głównie do komunikacji biznesowej, jednak sprawdza się także w środowiskach użytkowników indywidualnych. W funkcjonalnościach jest zbliżony do Skype for Business – pozwala dzwonić, prowadzić wideokonferencje, współdzielić dokumenty czy wysyłać szybkie wiadomości. Może być też subskrybowany w ramach różnych planów, dobieranych do potrzeb organizacji. Obie platformy są dostosowane zarówno do systemu Windows, jak i MacOS, iOS czy Android. Mają jednak kilka znaczących różnic.

Połączenia

Wykorzystując wyżej wymienione rozwiązania do komunikacji głosowej, najprawdopodobniej będziecie zadowoleni zarówno z narzędzia Microsoft, jak i Amazon. Jakość dźwięku jest bez zarzutu. Podobnie z wideokonferencjami – przejrzyście i na poziomie. Można się za ich pośrednictwem komunikować z komputerów i urządzeń mobilnych. Na korzyść usługi Skype for Business przemawia możliwość nagrywania spotkań wideo czy dzielenie lokalizacji i kontaktów.

Obsługa

Dość trudna kwestia, bo łatwo o subiektywne podejście, ale mimo przyzwyczajenia do Skype for Business trzeba przyznać, że twórcy Chime wiedzą, co to intuicyjność. Funkcjonalna prostota, dzięki której nie ma mowy o wertowaniu przeglądarki (np. w celu zaplanowania spotkania), świadczy o przemyślanym podejściu.

Skype for Business nie zostaje jednak w tyle. Bazuje na utartych, znanych z darmowej wersji mechanizmach, dzięki którym użytkownik szybko adaptuje się w jego środowisku.

Ceny

Dostępny w ramach podstawowej subskrypcji usługi Office 365 Business Essentials Skype for Business to wydatek rzędu 5$ miesięcznie. Plan obejmuje także dostęp do biznesowej poczty Exchange Online, Office Online, 1 TB na OneDrive for Business, SharePoint Online czy Yammer. Umożliwia komunikację z 250 osobami w tym samym czasie, bez względu na to czy mają Skype’a – wystarczy łącze internetowe i telefon. Podstawowa wersja Chime wiąże się z kosztem 2,5$ miesięcznie, pozwalając na połączenia między dwoma uczestnikami. Rozszerzona wersja Pro, która daje możliwość prowadzenia rozmów z maksymalnie 100 osobami jednocześnie, kosztuje już nieco więcej – 15$ miesięcznie. Cena obejmuje także współdzielenie monitora czy nagrywanie spotkań.

Darmowe wersje

Aby przekonać się, która wersja będzie odpowiednia dla danego użytkownika, warto skorzystać z próbnych wersji. W przypadku Skype for Business najlepiej pobrać testową wersję Office 365, która poza komunikatorem obejmuje m.in. aplikacje pakietu Office 2016 i może być instalowana na 15 urządzeniach. Usługę można bezpłatnie testować przez 30 dni. Amazon Chime Pro jest udostępniany za darmo również na 30 dni, po tym czasie można przejść na wersję Basic (z sesjami jeden na jeden) lub korzystać z pełnej wersji odpłatnie.

Podsumowanie

Trudno konkurować z rozwiązaniem posiadającym mocną, ugruntowaną pozycję na rynku, które poza komunikacją oferuje integrację z wieloma niezbędnymi narzędziami biznesowymi (m.in. Active Directory czy Outlook). Amazon Chime nie powinien zagrozić popularności Skype’a, jednak jest interesującą propozycją, pozwalającą spojrzeć na narzędzia do komunikacji inaczej, na chłodno porównując ich wady i zalety. To również dobra okazja, aby przypomnieć o tym, ile (i za ile) oferuje Office 365, w ramach którego Skype for Business jest zintegrowany z innymi aplikacjami Microsoft (m.in. Outlookiem). Warto pamiętać, że Skype jest częścią potężnego biznesowego rozwiązania, które w pełni zaspokaja potrzeby zarówno firm z sektora MŚP, jak i rozbudowanych korporacji. Dzięki zróżnicowanym planom każdy przedsiębiorca – bez względu na rozmiar organizacji – może dobrać rozwiązanie skrojone na miarę jego oczekiwań. Najlepiej jednak indywidualnie wypróbować każde z rozwiązań i samemu podjąć decyzję, w którym środowisku pracuje się lepiej.

* Cena obejmuje plan Office 365 Business Essentials, w ramach którego użytkownik otrzymuje także m.in. biznesową pocztę Exchange Online 50 GB, Office Online, 1 TB na OneDrive, SharePoint Online, Yammer i integrację z Active Directory.

Autor: Krystian Mularczyk, Cloud Solutions Project Manager z firmy Senetic