Sky-Shop.pl poszukuje Resellerów

Co wyróżnia Sky-Shop.pl na rynku e-commerce?

Platforma sklepowa Sky-Shop.pl jest bezawaryjna i cieszy się dużą dostępnością sklepów internetowych oraz hurtowni B2B. Według niezależnego, ogólnopolskiego monitoringu stabilność oprogramowania jest na poziomie 99,98 %. Dzięki temu zbudujesz swoją wiarygodność i nie będziesz musiał się martwić, że witryna Twojego klienta przestanie działać.

Sky-Shop.pl to również unikalne funkcjonalności, które wyróżniają platformę na rynku. Oprogramowanie posiada chociażby moduł integracji ze 161 hurtowniami, w tym 44 dostawcami dropshipping. Warto dodać, że narzędzie to umożliwia zaawansowane połączenie sklepu internetowego z hurtownią, co pozwala na błyskawiczne pobranie produktów wraz z opisami, zdjęciami, cenami i parametrami technicznymi.

Na rynku e-commerce Sky-Shop.pl wyróżnia również wbudowany moduł MultiStore, który umożliwia zarządzanie wieloma e-sklepami w jednym panelu administracyjnym. Ponadto oprogramowanie jest dobrze zoptymalizowane pod kątem SEO.

Co jeszcze jest mocną stroną Sky-Shop.pl? Zdecydowanie bezpłatna Obsługa Klienta, która zapewni Ci merytoryczne wsparcie w czasie konfiguracji e-sklepu. Warto również dodać, że w Sky-Shop.pl można nie tylko prowadzić sklep internetowy, ale i hurtownię B2B. Natomiast panel administracyjny w Sky-Shop.pl jest użyteczny, szybki, funkcjonalny i intuicyjny.

Warunki współpracy resellerskiej ze Sky-Shop.pl

Platforma sklepowa przygotowała korzystny Pakiet Resellerski. Dzięki niemu partner będzie mógł otrzymywać wysokie prowizje za sprzedaż sklepów internetowych i hurtowni B2B, działających na Sky-Shop.pl. Warunki współpracy są przejrzyste.

Partner Sky-Shop.pl otrzyma również bezpłatny sklep testowy oraz dostęp do specjalnego panelu resellerskiego, gdzie będzie mógł obserwować zgromadzone przez siebie prowizje. Będzie miał możliwość wypłacenia środków lub przeznaczenia ich na opłacenie dodatkowych usług na platformie.

Ponadto marka oferuje dostęp do Pomocy & FaQ oraz wsparcie merytoryczne na każdym etapie pracy. Specjaliści przygotują również materiały promocyjne Sky-Shop.pl, które Reseller będzie mógł pokazywać swoim klientom.

Kogo poszukuje Sky-Shop.pl?

Jeżeli jesteś:

Agencją Interaktywną,

Freelancerem,

Software House'em,

Agencją Marketingową lub Social Media,

Firmą IT/Wdrożeniową,

Firmą z branży e-commerce,

Szkoleniowcem e-commerce,

Coachem e-commerce,

Osobą związaną z e-commerce,

to odezwij się do ekspertów ze Sky-Shop.pl w sprawie współpracy resellerskiej.

Porozmawiaj o szczegółach partnerstwa. Napisz na info@sky-shop.pl lub zadzwoń pod numer 12 386 01 30.