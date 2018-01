Skuteczny trening sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje

Dziś umiejętności sprzedaży wykorzystujemy w niezliczonej liczbie zawodów – od sprzedaży pomysłu w pracy wymagającemu szefowi, przez zawodową sprzedaż ubezpieczenia, po sprzedaż nowej strategii przez menedżera zespołowi ekspertów.

Skuteczny trening sprzedaży to książka o sprzedaży nie tylko dla pracowników tej branży. Dynamiczna narracja autora, pogłębiony opis wieloletnich doświadczeń sprzedażowych wzbogacony wynikami badań naukowych oraz licznymi odniesieniami do rynku polskiego sprawiają, że czyta się ją jak powieść edukacyjną. Tym, którzy nie pracują w sprzedaży, pozwala poznać świat tej branży, który tak dynamicznie funkcjonuje w międzynarodowej gospodarce każdego dnia – przecież wszyscy jesteśmy klientami różnych sprzedawców. Dodatkowo autor pośród przewag konkurencyjnych na współczesnym wolnym rynku zidentyfikował takie przewagi, które obalają mity dotyczące nauki profesji sprzedaży. Metazadaniem tej książki jest przedstawienie kadrze zarządzającej modelu pracy przez kompetencje – ich identyfikowanie, wzmacnianie, rozwijanie oraz osadzanie w przyjętych standardach biznesowych. Stwarzanie okoliczności do podnoszenia kompetencji sprzedażowo-biznesowych przedstawicieli handlowych, doradców, agentów to cel pracy menedżera sprzedaży oraz całej kadry zarządzającej – pisze Grzegorz Radłowski. Książka zawiera również szereg ćwiczeń potrzebnych do autorefleksji nad własnymi kompetencjami i predyspozycjami do pracy w świecie sprzedaży.

Książka Skuteczny trening sprzedaży pozwoli:

1) budować przewagę konkurencyjną opartą na edukacji w zespołach sprzedaży,

2) profesjonalizować zawód sprzedawcy, menedżera sprzedaży oraz trenera biznesu na globalnym rynku w lokalnej Polsce,

3) poznać mechanizmy socjologiczne i psychologiczne decydujące o sukcesie w wyżej wymienionych zawodach,

4) nabyć umiejętności elastycznego podejścia do współpracy z klientami,

5) zastosować doświadczenia z globalnego rynku sprzedaży w polskich realiach biznesowych,

6) budować kulturę rytuałów i nawyków profesjonalnego sprzedawcy, menedżera zespołu sprzedaży oraz trenera biznesu.

Wybrane opinie o książce:

Niezwykle ciekawa i inspirująca lektura. Połączenie osobistych refleksji i doświadczeń autora z wybranymi koncepcjami, modelami oraz zasadami sprzedaży i uczenia sprzedaży. Wszystko zanurzone w praktyce i odpowiedniej dawce humoru. Obowiązkowa lektura dla ludzi, którzy pełni są pasji, gotowości i/lub konieczności rozwijania ludzi w kierunku profesjonalnej sprzedaży. Grzegorz, a myślałem, że o treningu handlowym wiem już wszystko. Szczere gratulacje.

Dariusz Milczarek, Managing Partner Sandler Training Polska Sp. z o.o.





Z Grzegorzem pracuję już wiele lat, a on ciągle zaskakuje mnie swoimi odkryciami w obszarze szkoleń menedżerskich i sprzedażowych. Jego książka łączy kwestie niezwykle praktyczne z podejściem badawczym, co pozwala sprzedawcom, menedżerom sprzedaży i trenerom dostrzegać wszelkie zależności i znaczenia, a jednocześnie jej barwna narracja powoduje, że jest łatwa w czytaniu. Jest napisana z dydaktycznym zacięciem – Grzegorz jako trener i coach zaprasza nas do wykonania różnych ciekawych ćwiczeń i zadań. Uczymy się przecież przez działanie, a w sprzedaży jest to szczególnie istotne... Polecam wszystkim zajmującym się sprzedażą, szczególnie menedżerom i trenerom sprzedaży.

Jacek Rozenek, trener i coach najtęższych głów biznesu, Audytorium

Grzegorz napisał dobrą książkę. Oparł się nie tylko na osobistych doświadczeniach oraz lekturze książek i artykułów, ale i na samodzielnie prowadzonych badaniach. Pozwoliło mu to nie tylko na referowanie stanu wiedzy na temat sprzedaży, ale również na dołożenie swoich własnych cegiełek.

Korzyści z książki odniesie ktoś, kto jako sprzedawca pracuje nad poprawą swojego warsztatu; ktoś, kto jako menedżer sprzedaży chce lepiej wspierać swoich pracowników; ktoś, kto jako trener rozwija kompetencje sprzedażowe. Korzyści odniosę tez osobiście ja. Nie piszę książek o sprzedaży czy dla ludzi sprzedaży. Zamierzam zatem bezwstydnie polecać ten tytuł tym, którzy w tym świecie żyją na co dzień i szukają wartościowych wskazówek. Książka Grzegorza łączy w sobie kilka elementów, które sprawiają, że ma potencjał, czas na ostateczną recenzję. Wszak najlepszą recenzją książki o sprzedaży jest jej poziom sprzedaży.

Rafał Żak, trener, mówca, autor, coach

O autorze:

Grzegorz Radłowski

Przez 17 lat kariery zawodowej pracował w firmach polskich, fińskich, francuskich, brytyjskich na stanowiskach eksperckich i menedżerskich, odpowiadając za standardy w zakresie zarządzania. Pracował również jako ekspert i trener dla pierwszej trójki czołowych firm doradczych i szkoleniowych w Polsce.

W swojej karierze zrealizował ponad 1300 dni szkoleniowych i doradczych, gdzie w obszarze zarówno operacji, jak i sprzedaży pośrednio i bezpośrednio podniósł wyniki od 5 do 22% w skali regionu i rynku, dla którego pracował.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie uczy w Center of Excellence. Magister socjologii po Uniwersytecie Warszawskim.