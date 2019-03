Skuteczny system monitoringu – bezawaryjne rozwiązania

Zalety monitoringu wizyjnego – pełna ochrona i bezpieczeństwo

System monitoringu wizyjnego składa się z kamer, rejestratora oraz monitora służącego do podglądu rejestrowanego obrazu z kamer. Nowoczesne kamery działające w systemie telewizji przemysłowej pozwalają dokładnie zarejestrować dźwięk i obraz w zamkniętym systemie odbiorczym. Kamery możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie z uwagi na sposób ich wykorzystania: kamery zewnętrzne i wewnętrzne. Kamery zewnętrzne stosowane są na zewnątrz budynków oraz w przestrzeni miejskiej – na parkingach, ulicach, stadionach i innych obiektach. Natomiast kamery wewnętrzne służą do monitorowania pomieszczeń budynków takich jak magazyny, centra handlowe, biura, szkoły czy instytucje publiczne.

Kamera przemysłowa – nowoczesne urządzenie IP

Kamery IP działają w oparciu o protokół przesyłania danych wykorzystywany w lokalnych sieciach komputerowych, co w praktyce oznacza, że można je zintegrować z siecią LAN lub WAN. Nowe rozwiązania wykorzystują również technologię PoE, która umożliwia przesłanie obrazu i zasilania kamery tym samym przewodem. Obie wymienione cechy pozwalają na wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury sieci komputerowej, dzięki czemu obniżamy koszty instalacji systemu monitoringu. Różne rodzaje kamer przemysłowych IP pozwalają na wybór odpowiedniego typu dostosowanego do konkretnych zastosowań. W szerokiej ofercie bcscctv.pl znajduje się szereg nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w monitoringu. Niezawodna kamera przemysłowa zapewnia przekaz obrazu bardzo dobrej jakości.

Najważniejsze zalety stosowania rozwiązań IP w monitoringu

Jednym z kluczowych atutów używania technologii IP w monitoringu jest możliwość obserwacji przesyłanego obrazu przez Internet. Takie rozwiązanie sprzyja w razie konieczności szybkiej interwencji agencji ochrony, policji lub straży pożarnej. Ponadto system ten zapewnia bezpieczeństwo i możliwość zdalnej kontroli monitorowanych obiektów w przypadku nieobecności ich właściciela. Obecnie do obserwacji obrazu z kamer można wykorzystać nowoczesne urządzenia, tj. smartfony czy tablety. Rejestratory umożliwiają pracę w trybie pentaplex. Oznacza to, że mogą one jednocześnie pokazywać bieżący obraz z kamer, zapisywać go, odtwarzać wcześniejsze nagrania, kopiować nagrania na inny nośnik oraz przesyłać je przez sieć LAN lub WAN.

Rodzaje kamer IP

Kamery wykorzystywane w monitoringu wizyjnym różnią się rodzajem obudowy, funkcjonalnością oraz jakością wyświetlanego obrazu. Do najbardziej popularnych należą kamery kompaktowe, kopułowe, tubowe obrotowe oraz fisheye. Poza tym istotne znaczenie mają poszczególne funkcje danego typu kamer. Kamery obrotowe wyróżniają się ruchomym trybem pracy. Umożliwiają poruszanie się w poziomie i pionie, a także pozwalają na zbliżanie lub oddalanie wyświetlanych obrazów. Dzięki temu umożliwiają obserwację znacznie większego obszaru niż pozostałe rodzaje kamer. Z kolei na jakość rejestrowanego obrazu wpływa rozdzielczość kamery. Zakres obecnie używanych kamer wynosi od 2 Mpx do 8 Mpx w przypadku kamer tubowych i kopułowych. Z kolei kamery typu fisheye posiadają bardzo szeroki kąt widzenia, natomiast ich obraz ulega lekkiemu zniekształceniu, co w praktyce nie wpływa na rejestrowany obraz. W większości obecnie produkowanych kamer duże znaczenie ma odpowiednia, wandaloodporna obudowa. Ma ona na celu zabezpieczenie urządzenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Część kamer wyposażono również w funkcję infrared, która umożliwia podświetlanie podczerwienią, co w konsekwencji pozwala w warunkach słabego oświetlenia pokazywać wyraźny obraz, w nocy lub ciemnym pomieszczeniu.