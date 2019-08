Skuteczne zabezpieczanie towarów – kartony i folie stretch dostępne w ilościach paletowych

Palety – proste i skuteczne rozwiązanie

Drewniane palety są rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym w logistyce. Do głównych zalet zaliczane są niska cena, wysoka wytrzymałość i ujednolicone wymiary. Standardowa paleta zgodna z normami europejskimi ma wymiary 1200 x 800 mm, a jej nośność wynosi od 1000 do 1500 kg. Umieszczone na niej towary łatwo ustabilizować za pomocą folii czy taśm zabezpieczających, a zunifikowane wymiary palet ułatwiają załadunek, transport, rozładunek i magazynowanie.

Rajapack, wychodząc naprzeciw wszystkim klientom, którzy do prowadzenia działalności potrzebują hurtowych ilości materiałów, oferuje swoje produkty w ilościach paletowych w wyjątkowo korzystnych cenach jednostkowych – nawet do 40% taniej.

Kartony pocztowe

Jednym z produktów dostępnych w sprzedaży paletowej są kartony pocztowe ze sztywnej tektury falistej, odpornej na przedarcia i zagniecenia. Wykonane z wytrzymałej, trzywarstwowej tektury pudełka doskonale chronią wysyłany towar przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi. Pudełka dostarczane są w formie złożonej – w znacznym stopniu ogranicza to zajmowane przez nie przestrzeń, a co za tym idzie – ułatwia ich transport i magazynowanie. Specjalna zakładka umożliwia szybkie i wygodne złożenie pudełka, co usprawnia proces pakowania zamówień. Pudełka pocztowe dostępne są w 30 wariantach wymiarowych, m.in.:

100 × 80 × 60 mm

200 × 100 × 100 mm

240 × 170 × 50 mm

330 × 300 × 130 mm

430 × 300 × 120 mm.

Szeroki wybór rozmiarów sprawia, że kartony pocztowe mogą zostać wykorzystane do przesyłania towarów o nietypowych gabarytach.

Folia stretch do owijania ręcznego i maszynowego

Folia stretch to materiał umożliwiający szybkie i skuteczne zabezpieczenie wysyłanych towarów. Owinięta nią przesyłka jest chroniona przed działaniem kurzu i wilgoci. Warstwa folii utrudnia również otwarcie paczki przez osoby nieuprawnione. Folia stretch wykorzystywana jest także do stabilizacji towarów umieszczonych na paletach – ściśle owinięty ładunek nie przesuwa się podczas transportu.

W ofercie Rajapack znajdziesz folię stretch typu cast wykonaną z trzywarstwowej folii polietylenowej. Produkt wyróżnia się dużą wytrzymałością na rozerwanie, przecięcie czy przebicie i może być wykorzystywany do zabezpieczania towarów wszelkiego rodzaju. Wysoka elastyczność oraz zastosowanie powierzchni klejącej sprawia, że folia bez problemu dopasowuje się do kształtu owijanej paczki. W ofercie Rajapack dostępna jest uniwersalna folia przezroczysta, która umożliwia odczyt kodów kreskowych, listów przewozowych, etykiet i innych dokumentów umieszczonych na przesyłce, a także nieprzezroczysta, czarna folia, maskująca zawartość paczki.

W asortymencie sklepu internetowego Rajapack znajdziesz zarówno folię stretch typu cast przeznaczoną do ręcznego owijania, jak i folię do owijarek i urządzeń paletujących. Mechaniczne nałożenie kilku warstw tej elastycznej folii zabezpieczy przesyłki o nieregularnych krawędziach.

Karton z tektury falistej

Kartony z tektury falistej to kolejny produkt dostarczany w ilościach paletowych. Wysokiej jakości tektura wyróżnia się dużą odpornością na rozdarcia i zagniecenia – doskonale nadaje się więc do ochrony przesyłanych produktów. W ofercie Rajapack dostępne są modele wykonane z trzywarstwowej tektury, które są odpowiednie do wysyłki lekkich przedmiotów, oraz modele z wyjątkowo wytrzymałej tektury pięciowarstwowej, dostosowane do transportu ciężkich przedmiotów. Kartony pięciowarstwowe można wykorzystać również do zabezpieczenia delikatnych przedmiotów – ceramiki, sprzętów elektronicznych, naczyń i innych wyrobów ze szkła. W ofercie Rajapack znajdziesz kartony w kilkudziesięciu rozmiarach, m.in.:

120 x 120 x 120 mm (tektura trzywarstwowa)

200 x 140 x 140 mm (tektura pięciowarstwowa)

280 x 220 x 200 mm (tektura trzywarstwowa)

320 x 250 x 180 mm (tektura trzywarstwowa)

350 x 220 x 200 mm (tektura pięciowarstwowa)

400 x 270 x 200 mm (tektura trzywarstwowa).

Kartony dostarczane są złożone – pozwala to zaoszczędzić miejsce potrzebne do ich przechowywania.

Więcej informacji na temat oferty Rajapack znajdziesz w tym miejscu: https://www.rajapack.pl/pelne-palety_cms_000103.html