Sklepy online: co Polacy kupowali najchętniej w czasie pandemii?

Prawdopodobnie sklepy online nigdy nie były tak popularne, jak obecnie. Do zakupów przez internet przekonały się nawet osoby, które nigdy nie miały zaufania do tego rodzaju transakcji. Jakie sklepy i jakie akcesoria Polacy uznali za najciekawsze i... potrzebne?

Remont domu i mieszkania

Ta część naszego artykułu na pewno nie będzie dla Was zaskoczeniem. Przymusowe urlopy wprowadziły nie lada zamieszanie wśród Polaków, którzy są przecież najbardziej zapracowanym narodem! Nic dziwnego zatem, że kolejki ustawiały się pod sklepami budowlanymi, a gdy i te zamknięto, wszystko przeniosło się do sklepów online. Rodacy chętnie wykonywali wszelkie prace domowe: od malowania płotu po generalne remonty. Dzięki temu sklepy budowlane i meblowe przetrwały, a nawet zachęcały do zakupów korzystnymi promocjami na meble.

Gadżety erotyczne sterowane zdalnie, czyli miłość na odległość

Prawdziwy szturm miał miejsce w sklepach online z branży miłosnej. Wbrew pozorom najwięcej zakupów nie robili single, a pary! W końcu większość par w Polsce miała czas dla siebie, a zatem przyszedł czas na nowe aktywności w parze. Bezkonkurencyjne okazały się tzw. wibratory dla par, czyli coś, co można wykorzystać wspólnie. Szczególnie popularne były gadżety sterowane smartfonem. Ten rodzaj urządzeń pozwala na sterowanie z dowolnej odległości: również innego miasta czy kraju. Ten rodzaj zabawek erotycznych okazał się dużą pomocą dla par w związkach na odległość. W najgorszej sytuacji były pary międzynarodowe, które zostały rozdzielone na miesiące.

Piekarnie online?

Z duchem trudnego czasu poszły również niektóre piekarnie. Szybko pojawiły się opcje na stronach online umożliwiające zdalny wybór towaru. Klienci mają możliwość wyboru ulubionego pieczywa, opłacenia go online, a następnie muszą je tylko odebrać. Kontakt społeczny ograniczony do minimum. W przypadku sklepów spożywczych takie rozwiązanie nie jest niemądre, ponieważ właśnie tam zawsze odnotowuje się największe kolejki. Dzięki możliwości zakupów online z samym tylko odbiorem wszystko udało się usprawnić.

Ubrania do domu, czyli dresy i kusząca bielizna

Chociaż nie mieliśmy za bardzo gdzie wychodzić, branża modowa również nie osunęła się w cień. Półki online zapełnione zostały kolekcjami dresów. Niektóre kolekcje pochodziły od naprawdę luksusowych marek, bo we własnym domu także powinniśmy czuć się luksusowo i pięknie. O wiele więcej zainteresowania okazano również ładnej bieliźnie. W końcu mieliśmy czas, by się w niej zaprezentować. Co ciekawe, wysoka sprzedaż dotyczyła nie tylko bielizny damskiej, ale również stylowych elementów odzieży sypialnej dla mężczyzn. Wygląda na to, że panowie zdecydowali się wymienić stare i wygodne majtki na takie, które będą doskonale komponowały się ze stylowymi dresami. Dobre wrażenie warto robić zawsze! A nic tak nie poprawia humoru, jak zakupy ubraniowe.

Chociaż wiele działów gospodarki ucierpiało, wiele też udało się ocalić. Niektóre przeżyły nawet swój rozkwit, co dotyczy zwłaszcza sklepów działających głównie online również przed pandemią. Ludzie mieli wystarczająco czasu, by je zauważyć. Wszystko wskazuje na to, że polubiliśmy zakupy online!