Sklep zgodny z UX, czyli jak stworzyć e-commerce, który skutecznie sprzedaje

Co to jest UX?

UX to skrót od User Experience, co oznacza "doświadczenie użytkownika". Pojęcie to obejmuje szereg działań i udogodnień wprowadzonych w obrębie sklepu internetowego z myślą o potencjalnym kliencie. Służą temu, aby witryna była jak najbardziej funkcjonalna dla użytkownika. Przyjazny e-commerce jest przede wszystkim użyteczny, intuicyjny w obsłudze, atrakcyjny pod względem wizualnym oraz zapewniający łatwy dostęp do produktów.

Prawidłowo zrealizowany UX wymaga od twórcy strony poznania, kim jest potencjalny klient danego sklepu internetowego. W tym celu przeprowadza się profesjonalne badania UX, które pozwalają określić jego preferencje i oczekiwania, a w efekcie odpowiednio dostosować funkcjonalność witryny.

Dlaczego warto wykonać badania UX?





Szacuje się, że badania UX pozwalają wykryć nawet 60% błędów na stronie internetowej, które mogą utrudniać, a w rezultacie również zniechęcać do korzystania z serwisu. Dlatego też starannie przeprowadzone badania User Experience pozwalają poznać, a później wyeliminować rozmaite błędy na stronie. Uzyskane wyniki mogą też skutkować wprowadzeniem dodatkowych udogodnień i funkcji, dzięki którym poruszanie się po witrynie będzie bardziej intuicyjne, a sama strona stanie się przyjazna dla użytkownika. Powstałe w wyniku badań raporty dostarczają cennej wiedzy, która pomoże zoptymalizować Twój sklep internetowy i uczyni go bardziej przyjaznym dla potencjalnych klientów. Dobrze wykonany, funkcjonalny serwis zachęca do powtórnych odwiedzin i dokonania zakupu.

Co obejmują badania UX?

Profesjonalne badania User Experience obejmują kompleksową analizę witryny, weryfikację pod kątem aktualnych trendów i dobrych praktyk sieciowych, a także porównanie z serwisami konkurencji.

Doświadczeni specjaliści zajmujący się badaniami UX starannie analizują działanie i użyteczność nawigacji oraz wyszukiwarki w sklepie online. Zwracają uwagę na przydatność treści znajdujących się na stronie głównej, w stopce i na podstronach produktowych. Sprawdzają funkcjonalność i intuicyjność obsługi menu oraz starannie analizują karty produktów. Ważnym elementem badania UX jest również ścieżka zakupowa klienta, począwszy od etapu wrzucenia przez niego towaru do koszyka, aż do sfinalizowania transakcji i strony z podziękowaniem za zamówienie. Staranne badania User Experience wymagają także przeanalizowania procesu rejestracji w sklepie internetowym.

Istotną kwestią wpływającą na dobre doświadczenia użytkownika z witryną jest prędkość wczytywania się strony. Internauci cenią możliwość błyskawicznego uzyskiwania informacji na temat interesujących ich produktów, dlatego szybkie wczytywanie się witryny jest bardzo ważne i warte sprawdzenia w teście.