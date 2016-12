Sklep z tanim sprzętem zamyka interes?

Po interwencji Dziennika Internautów rozpętała się mała burza dotycząca sklepu internetowego Atrium Ltd, oferującego bardzo tanie telefony komórkowe znanych producentów oraz notebooki w równie niskich cenach. Tego właśnie sklepu dotyczył tekst pt. „Zanim połasisz się na tani telefon lub notebook w sklepie internetowym”, w którym nie chcieliśmy ujawniać nazwy ani adresu sklepu, by nie robić niepotrzebnie kryptoreklamy, a jedynie uczulić internautów, by do tego typu ofert podchodzili naprawdę niezwykle ostrożnie. Czytelnicy DI szybko jednak odnaleźli w sieci sklep, o który chodziło i podali adres strony w komentarzach :)

Z pierwszych informacji, które uzyskał Dziennik Internautów od przedstawicielki sklepu, wynikało, że dziennie mogło sprzedawać się nawet 40 smartfonów firmy Apple. Jedyną formą płatności był przelew na wskazane przez konsultanta konto. Nie wiadomo jeszcze, czy te dane są prawdziwe, ani ilu internautów zdecydowało się na zakupy w Atrium Ltd. Być może uda się to ustalić policji, która wszczęła już dochodzenie. Tymczasem sklep ten prawdopodobnie zakończył działalność, przynajmniej pod dotychczasowym adresem.

Sonda Czy zostałeś kiedykolwiek oszukany, dokonując zakupów w sieci? Tak

Tak Nie

Nie Nie robię zakupów w sieci wyniki komentarze

Możliwe, że jest to efekt przestrogi oraz dyskusji i prywatnych dochodzeń internautów, które trwały nie tylko na DI, ale również na Wykopie oraz forach związanych ze smartfonami. Kilkanaście dni temu na redakcyjny faks Dziennika Internautów przyszła także informacja z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji potwierdzająca podjęcie stosownych czynności przez stróżów prawa.

fot. DI - Zrzut ze stron atriumltd.pl Po interwencji DI i dyskusjach internautów z właścicielem sklepu kilkakrotnie zmieniano regulamin. Warto pamiętać, że wcześniej firma była obecna na Allegro, gdzie jej konto zostało zablokowane, co wzbudza pewne podejrzenia co do uczciwości jej właścicieli. Numer telefonu do konsultanta także przestał już działać. Co więcej, niedawno okazało się, że firma stojąca za wspomnianym sklepem nie przedłużyła hostingu u dotychczasowego dostawcy, jednak domena nadal jest w posiadaniu tego samego właściciela. Niewykluczone zatem, że sklep ponownie pojawi się w sieci bądź dalej działa, tylko już pod inną nazwą.

Wszystkie te działania wzbudzają jeszcze większe podejrzenia co do wiarygodności tego internetowego sprzedawcy i nakazują nam ponownie przestrzec internautów przed wszelkiego rodzaju niezwykłymi okazjami w sieci.