Sklep windsurfingowy i kitesurfingowy - duży wybór markowego sprzętu

Sprawdzony sprzęt windsurfingowy – gdzie takiego szukać?

Wybierając się do miejsca, w którym znajdziemy interesujące nas produkty należy pamiętać o kilku kwestiach. Podstawą są deski, warto aby były one renomowanych marek, które zajmują się tym od lat, takich jak JP oraz Tabou. Zróżnicowany asortyment na każdy etap rozwoju naszej pasji to kolejna cecha, która wyróżnia dobry sklep windsurfingowy. Gdańsk oraz Warszawa to jedne z trzech miejscowości, w których znajdziemy sklepy sieci Surfshop. Na turystycznej mapie polski takiego sklepu powinniśmy szukać w Chałupach. Dzięki doświadczonej obsłudze będziemy mogli dowiedzieć się więcej o samym windsurfingu, sprzęcie jak i jakie dodatki będą przydatne. Jednym z nich będzie strój dla windsurfera. Pianki neoprenowe lub strój z lycry chroniący przed szkodliwym promieniowaniem UV to nie wszystko. Buty neoprenowe, dzięki którym nie ześlizgniemy się z deski oraz nie narobimy sobie ran przez zanieczyszczoną plażę, ostre kamienie lub rafę koralową również mogą nam się przydać. Jednak osoby początkujące powinny skupić się na tym co najważniejsze, czyli desce i żaglu. Te w sklepie Surfshop są różne, wszystkie jednak będą idealnie spełniały swoje funkcje, pod warunkiem że dobierzemy prawidłowy rodzaj do naszych potrzeb oraz stylu pływania. North Sails, Naish lub Neil Pryde to sprawdzone marki żagli, które możemy znaleźć w sklepie sieci Surfshop. Bomy, maszty i trapezy to kolejne ze sprzętów, które najwyższej jakości sprzedawane są w tych sklepach.

Źródło: Sklep Windsurfingowy i Kitesurfingowy SurfShop.pl

Kitesurfing jako kolejny emocjonujący sport

Kitesurfing to kolejny sport wodny. Różni się on od windsurfingu tym, że w tej odmianie nie używamy żagla, lecz specjalnego latawca jako napędu. Jak się domyślacie, w tej dyscyplinie latawiec odgrywa bardzo ważną rolę. Warto więc zadbać o jak najlepszy jakościowo, aby służył nam jak najdłużej i spełniał swoją funkcję. Proponowane marki to Cabrinha, Ozone, Wainman Hawaii i North Kiteboarding, są to producenci wielofunkcyjnego sprzętu o szerokim zakresie wiatrowym. Sklep Surfshop posiada jeszcze latawce treningowe marki Wolkenstrumer. Należy również zaopatrzyć się w specjalną deskę, przeznaczoną do tej dziedziny.

Wielobranżowość to cecha jaką posiada sklep windsurfingowy

Gdańsk, Warszawa czy Chałupy to miejsca, w których znajdziemy sklepy sieci Surfshop. W ich asortymencie nie znajdziemy tylko sprzętu dla windsurferów, kitesurferów lub innych sportów wodnych. Odzież lifestylowa to kolejna branża, w której te sklepy odnajdują się znakomicie. Koszulki, bluzy czy spodenki to nie wszystko. Surfshop posiada w swojej ofercie również akcesoria takie jak plecaki czy saszetki. Dzięki takiej specyfikacji sklepu możemy udać się w jedno miejsce i zrobić zakupy sprzętu sportowego, specjalistycznych kombinezonów, jak i letnich koszulek ze stylowymi wzorami znanych producentów.

Sklep windsurfingowy to miejsce doskonałe do zakupu starannie wyselekcjonowanego sprzętu sportowego oraz specjalnych ciuchów, które sprawdzą się nie tylko podczas letnich szaleństw. Warto odwiedzić jeden ze sklepów Surfshop, by samemu przekonać się o jakości znajdujących się z nim produktów i obsługi.

Zainteresowany sprzętem na wind i kitesurfing? Kup online na -> SurfShop.pl lub odwiedź jeden z naszych sklepów stacjonarnych:

Gdańsk, aleja Grunwaldzka 211

Chałupy, ul. Kasperska 4

Chałupy, ul. Kasperska 4a (Polaris)

Warszawa, ul. Wrocławska 25

Warszawa, ul. Ostrobramska 38 b

Źródło: Sklep Windsurfingowy i Kitesurfingowy SurfShop.pl