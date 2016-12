Sklep straszy klienta pozwem za opinię. Jak napisać "bezpieczny" komentarz?

Ten komentarz jest chłodny, wyważony, spokojny. Zawiera konkrety. Trudno byłoby pociągnąć jego autora do odpowiedzialności. Co innego taki komentarz:

- To istotne o tyle, że właściwie w przypadku takiej opinii trudno budować spór wokół czegoś innego jak rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych, które naruszają dobra przedsiębiorcy (renomę, wiarygodność etc.) - mówił Olgierd Rudak.

Zdaniem prawnika taki komentarz jest na tyle lakoniczny, że trudno cokolwiek powiedzieć o przebiegu sporu. Czy sklep oddał pieniądze? Nie wiadomo. Trudno też powiedzieć, co tu jest prawdą, a co nią nie jest.

Zamówiłem klawiaturę 5 maja, 6 kazali wpłacić pieniądze, 7 przekazali zamówienie do realizacji, 11 mówią że wyślą 12, 12 anulowanie zamówienia!!!! Napisałem już do Rzecznika Praw Konsumenta, pewnie czeka UOKiK, w zębach dowiozą do mnie towar!!

Próbowałem dwukrotnie kontaktować się przez e-mail z przedstawicielem spółki prowadzącej sklep. Niestety bez skutku. Wysyłałem wiadomość przez formularz kontaktowy i kilkakrotnie dzwoniłem. Generalnie trudno się dodzwonić do tej firmy (o czym nawet ostrzega sama firma na swojej stronie). Kiedy już udało się dodzwonić, to dowiedziałem się, że z właścicielem mogę się kontaktować wyłącznie przez e-mail.

Pewien Czytelnik DI zgłosił się do nas z nietypową sprawą. Trafił mu się drobny spór ze sklepem, który to sklep najpierw przyjął zamówienie, ale po kilku dniach je anulował. Nasz Czytelnik wystawił sklepowi negatywną opinię w portalu opinii. Postanowił też dalej drążyć tę sprawę i udało mu się skontaktować z właścicielem sklepu. Właściciel sklepu zaproponował zawarcie ugody, ale chyba nie takiej, jakiej konsument oczekiwał.

