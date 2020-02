Sklep internetowy oparty na Magento - najważniejsze fakty!

Najważniejsze informacje na temat Magento

Główną zaletą dla przedsiębiorców działających w wielu branżach jest opcja umożliwiająca administrację wszystkimi sklepami z jednego panelu. Oprócz tego Magento zapewnia wiele gotowych skryptów pozwalających na rozbudową zaawansowanych funkcji. To jednak nie koniec możliwości tego oprogramowania. Gdy zabraknie gotowych rozwiązań, własnoręczne programowanie w języku PHP otwiera użytkownikom drogę do nieograniczonych możliwości.

Oprócz tego otrzymujemy wsparcie w takich zakresach jak:

handel mobilny,

marketing i reklama,

wsparcie międzynarodowe,

wsparcie SEO,

dostawy,

płatności,

zarządzanie zamówieniami,

obsługa klienta i administracja kontami,

zarządzanie katalogiem,

przeglądanie katalogu,

przeglądanie produktów,

analizy i raporty.

Jak widać, wdrożenie sklepu internetowego i praca z Magento potrafi zmienić nawet niewielką działalność e-commerce w międzynarodowy biznes. Sprawdź i przekonaj się, że sama obsługa takich narzędzi nie należy do skomplikowanych. Wdrożenie Magento wymaga jednak wiedzy, doświadczenia i umiejętności. ,,Prawdziwą pracę nasz zespół zaczyna tam, gdzie kończą się możliwości Magento” - czytamy na blogu firmy x-coding.pl.

Sprzedawaj więcej

"Dobre wdrożenie to takie, które nie tylko działa, ale przede wszystkim sprzedaje" – twierdzą eksperci z wrocławskiej firmy x-coding.pl. Jest to najlepsze zobrazowanie tego, co Magento potrafi zmienić w każdym biznesie realizującym swoje cele w sektorze e-commerce.

Prowadząc biznes musisz pamiętać nie tylko o tym, jak wygląda Twój sklep, magazyn, firma, salon, czy biuro. To jedynie detal. Najważniejsza jest jakość, a zaraz po niej komfort klientów. Wybór odpowiedniego silnika, na którym oparty jest sklep internetowy, przesądza nie tylko funkcjonalności witryny, ale również o jej możliwościach i układzie poszczególnych elementów. Jeżeli potencjalni klienci nie mogą znaleźć konkretnych opcji, na których im zależy lub proces zakupów jest czasochłonny, prawdopodobnie szybko uciekną do konkurencji – nawet jeśli jest ona droższa.

Sklep internetowy oparty na Magento

Od czego więc zacząć proces budowy sklepu internetowego opartego na Magento? Zdaniem specjalistów X-Coding IT Studio powinna być to opracowanie strategii i analiza potrzeb. Dopiero po określeniu celu, finalnego efektu i planu działania, można przejść do wdrożenia Magento.

Korzystając z poradników, gotowych szablonów i skryptów, z pozoru każdy może samodzielnie stworzyć sklep oparty na silniku Magento. Jest to jednak niezwykle trudne i czasochłonne, a rezultat samodzielnej pracy często okazuje się niezadowalający

Jeżeli więc nie masz doświadczenia i umiejętności w pracy z Magento, lepiej zdaj się na profesjonalnych fachowców, którzy zagwarantują Ci najwyższą jakość usług, bez problemu wykonają konfigurację ręczną i zadbają o odpowiednie kodowanie. Zaoszczędzisz w ten sposób mnóstwo czasu i pieniędzy, a efekty przyjdą o wiele szybciej, niż Ci się wydaje.

Dlaczego warto korzystać z Magento?

Magento, jak każde inne otwarte oprogramowanie sklepów internetowych posiada swoich zwolenników i przeciwników. Trzeba jednak przyznać, że oferuje nieograniczone ilości możliwości, a specjalista lub zespół profesjonalnych programistów, są w stanie stworzyć perfekcyjny interfejs i wydajny system obsługi sklepu pod kątem administracyjnym. Skoro więc masz możliwość poprawić proces analiz, raportowania, zarządzania produktami, czy płatności, to bez dwóch zdań warto z tego skorzystać.