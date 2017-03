Sklep internetowy kolejnym źródłem dochodu dla blogerów

Sprzedaż własnych ebooków i szkoleń

Wokół bloga gromadzi się społeczność, oczywiście pod warunkiem, że jest systematycznie i z zaangażowaniem prowadzony. Wartościowe i merytoryczne treści przyciągają uwagę Internautów. Sprawiają, że czytelnik zaczyna liczyć się ze zdaniem blogera i traktuje go jak swojego guru. Twórca portalu zmienia się w influencera i ma znaczny wpływ na opinie ukształtowanej grupy. Fakt ten często jest eksploatowany przez znane marki. Firmy wykorzystują wiarygodność i reputacje blogera do promocji swoich produktów i usług. Zazwyczaj influencer na zlecenie brandu publikuje artykuł sponsorowany, ukazujący zalety i mocne strony asortymentu. Jednak jako bloger nie musisz tylko zarabiać na tekstach, pisanych na zlecenie. Możesz wykorzystać swój potencjał i otworzyć sklep internetowy.

Najlepiej, abyś sprzedawał własne treści w formie szkoleń czy poradników. Polacy coraz chętniej inwestują w swój rozwój, nie tylko na polu zawodowym, ale i w kwestii swoich pasji. Otwierając sklep internetowy z warsztatami, wpiszesz się w trend trenerstwa personalnego. Ponadto praktycznie od razu zyskasz pierwszych klientów – będą to czytelnicy Twojego bloga. Zastanawiasz się pewnie teraz nad kwestiami praktycznymi – przygotowania i sprzedaży materiałów. Pewnie trapi Cię również czas, który będziesz musiał poświęcać na prowadzenie sklepu internetowego. Spokojnie, jest to prostsze niż myślisz! Dlaczego? Odpowiedź poniżej.

Prowadzenie sklepu internetowego

Zacznijmy od kwestii najważniejszej, a mianowicie w jakich formatach powinieneś sprzedawać swoje materiały. Wszystko zależy od tego, co jest głównym nośnikiem Twoich informacji. Jeśli piszesz artykuły, to oczywiście możesz przygotowywać poradniki w formatach PDF. Jednak gdy lepiej czujesz się przed kamerą i na co dzień prowadzisz vloga, możesz handlować nagraniami video w plikach MP4. W dobie nowych technologii platformy sklepowe na abonament wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. W Sky-Shop.pl nie masz ograniczeń w kwestii wyboru formy plików cyfrowych. Możesz sprzedawać treści elektroniczne w formatach m.in. PDF, MP3, MP4, EPUB, MOBI czy WAV. Ponadto jeden plik cyfrowy możesz warzyć nawet 256 MB. Jeśli jednak Twoje szkolenie przekracza tę wartość, to możesz podzielić je na mniejsze części i dodać je jako produkty do e-sklepu.

Kwestie formatów poradników mamy już z głowy. Przed nami kolejne zagadnienie, czyli czasochłonność prowadzenia sklepu internetowego. W przypadku sprzedaży plików cyfrowych, cały proces odbywa się automatycznie. Oznacza to, że gdy klient sfinalizuje transakcje, automatycznie z panelu administracyjnego Twojego sklepu zostanie wysłany do niego e-mail ze szkoleniem do pobrania. Dzięki takiemu rozwiązaniu w Sky-Shop.pl, znacznie oszczędzisz czas. Wolne chwile będziesz mógł poświęcić na kreowanie nowych warsztatów, pisanie artykułów czy promowanie swojego innowacyjnego projektu. Pamiętaj także, że pliki cyfrowe w Twoim sklepie internetowym będą wielokrotnie zabezpieczone. Dlatego nie będziesz musiał się martwić o pobranie Twoich szkoleń w nieodpowiedni sposób.

O czym jeszcze powinieneś pamiętać, przygotowując się do prowadzenia sklepu internetowego? Chociaż proces sprzedaży szkoleń w plikach cyfrowych jest automatyczny, to najpierw musisz dostosować witrynę do przyjęcie klientów. W przypadku platform na abonament, jak Sky-Shop.pl, konfiguracja sklepu internetowego jest intuicyjna i trwa około dwa tygodnie. Pamiętaj również, aby przypiąć sklep internetowy do bloga. Dzięki temu Twoje kanały będą spójne i bardziej rozpoznawalne. Możesz otworzyć również sklep internetowy na subdomenie, np. sklep.nazwabloga.pl. Pozytywnie wpłynie to na pozycjonowanie witryny.

Podsumowanie

Dzięki sprzedaży szkoleń czy poradników, możesz rozwinąć skrzydła. Sklep internetowy stanie się Twoim kolejnym źródłem dochodów. Na reszcie wykorzystasz swój potencjał i reputację, a czytelników bloga przekształcisz w lojalnych klientów. W dobie nowych technologii, prowadzenie sklepu internetowego na platformie na abonament, stanie się dla Ciebie przyjemnością. Chcesz dowiedzieć się więcej o sprzedaży produktów elektronicznych? W takim razie kliknij TUTAJ. Pamiętaj, że możesz testować oprogramowanie Sky-Shop.pl przez 14 dni za darmo.