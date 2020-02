Sklep Internetowy - jak zacząć?

Wybór nazwy i domeny

Ten punkt wydaje się drobiazgiem, ale w rzeczywistości sprawa jest dość istotna. Nazwa powinna być łatwa do zapamiętania, ale jednocześnie nie budzić wątpliwości co do pisowni. W dodatku musi istnieć odpowiadająca jej wolna domena, którą przyjdzie Ci zarejestrować.

Tu jednak uwaga! Gdy będziesz wybierać miejsce, w którym zarejestrujesz domenę, upewnij się jak wyglądają ceny za jej przedłużenie. Część rejestratorów kusi promocjami w momencie rejestracji, ale już za drugi rok utrzymywania domeny każe sobie słono płacić.

Wybór silnika sklepu

W następnym etapie porównaj dostępne na rynku silniki sklepów internetowych. Część z nich dostępna jest w modelu SaaS, czyli w formie dzierżawy, inne instaluje się na własnym koncie hostingowym. O ile model SaaS pozwala oszczędzić czas niezbędny na samodzielną instalację sklepu, to już niestety posiada pewne ograniczenia związane z polityką firmy, która dostarcza tę usługę. Z kolei sklep na własnym hostingu pomimo początkowych nakładów pracy przy instalacji, w przyszłości daje dużo większą elastyczność.

Warto zauważyć, że część platform sklepowych przeznaczonych do instalacji na własnym hostingu to programy typu open source, bywa, że tak jak w przypadku silnika PrestaShop z dużą społecznością. To zaś często przekłada się na obecność na rynku firm, które specjalizują się w obsłudze technicznej danego skryptu i wdrażaniu wszelkiego typu modyfikacji.

Wybór hostingu

Jeżeli Twój wybór padł na samodzielnie instalowany sklep, konieczne będzie wykupienie usługi hostingowej. W przypadku małych sklepów wystarczy zwykłe konto współdzielone (tzw. shared hosting), co często oznacza dość niskie wydatki. Pamiętaj jednak, by nie przesadzić z oszczędnościami – zbyt tanie konta hostingowe mogą być też mniej stabilne.

Dobór szaty graficznej

Przyszedł czas na stworzenie identyfikacji wizualnej. Na tym etapie warto poszukać firmy, która będzie w stanie zaprojektować identyfikację graficzną i stworzyć na jej podstawie logo oraz szablon, który będzie można zainstalować na wybranym przez Ciebie silniku sklepowym. Szata graficzna powinna być spójna, ale też czytelna. Przede wszystkim jednak powinna wyglądać równie dobrze na monitorze, jak i na ekranie smartfonu.

Przygotowanie polityki prywatności oraz regulaminu sklepu

Sklepy internetowe powinny być wiarygodne i spełniać wymogi prawne. Przekłada się to na konieczność umieszczenia na nich regulaminu, polityki prywatności, ale też danych kontaktowych i informacji o cookies. Warto przy tym skonsultować treść regulaminu z prawnikiem, ewentualnie korzystać z gotowych szablonów ułożonych przez prawników (w tym drugim przypadku należy upewnić się, że szablon nie zawiera elementów domyślnych).

Integracja z szybkimi płatnościami

To opcja, która jest praktycznie standardem w większości platform. Nic w tym dziwnego – w końcu większość konsumentów w Polsce wybiera właśnie tę opcję gdy płaci w sklepach internetowych.

Umowa z firmą kurierską

O tej kwestii część początkujących przedsiębiorców zapomina, skazując się na wysokie ceny. Jednak warto pamiętać, że małe sklepy nie mają co liczyć na preferencyjne warunki cenowe. Nie oznacza to jednak, że są w przegranej pozycji! Dzięki obecności na rynku brokerów kurierskich, którzy zbiorczo pośredniczą pomiędzy małymi sklepami a samymi firmami kurierskimi, można uzyskać naprawdę przyzwoite ceny, które nie będą odstraszać klientów.