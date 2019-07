Od 1 lipca program „Rodzina 500 plus” dotyczyć będzie wszystkich dzieci do 18. roku życia. Rodzice otrzymają więc świadczenie także na pierwsze dziecko, bez konieczności dokumentowania sytuacji finansowej.

Możesz już bezpłatnie złożyć pierwszy wniosek.

Do złożenia pierwszego wniosku o 500+ potrzebujesz:

danych dzieci (m.in. PESEL);

adresu e-mail - wybierz taki, z którego rzeczywiście korzystasz, bo na niego otrzymasz korespondencję;

numeru rachunku bankowego - trzeba wpisać go po jednej cyfrze, więc przygotuj go tak, by łatwo było przepisać.

500 plus przez portal Empatia krok po kroku

1. Wejdź na stronę portalu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Empatia.

2. Kliknij "Złóż wniosek o świadczenie elektronicznie". Na kolejnej stronie zalogujesz się do swojego konta w Empatii, a jeśli go jeszcze nie masz - nastąpi procedura jego rejestracji.

3. Po kliknięciu przycisku "Profil Zaufany" zaloguj się do swojego profilu zaufanego - użyj danych logowania lub skorzystaj z bankowości elektronicznej.

4. Udostępniasz dane osobowe, a więc wymagana jest dodatkowa autoryzacja. Teraz trzeba wpisać kod autoryzacyjny, który otrzymasz na numer telefonu przypisany do profilu zaufanego.

5. Jeśli nie masz konta, po zalogowaniu musisz uzupełnić swoje dane osobowe. Są częściowo pobrane z profilu zaufanego. Uzupełnij wszystkie rubryki oznaczone na czerwono. W rubryce e-mail wpisz adres, z którego na pewno korzystasz - otrzymasz na niego informację o przyznaniu świadczenia.

Ostatnim krokiem jest wprowadzenie adresu do korespondencji. Jeśli jest taki sam jak adres zamieszkania, nic nie musisz robić. Należy tylko zaznaczyć, że akceptujesz regulamin konta oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MRPiPS. Zaznaczenie obu zgód jest konieczne do założenia konta. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Zatwierdź".

6. Na kolejnym ekranie widać już panel ogólny z możliwością wyboru świadczenia - jeszcze tylko trzeba potwierdzić aktualność danych...

7. ... i już można kliknąć odpowiednie świadczenie!

8. Czas na wyszukanie urzędu. Wpisz przynajmniej 4 znaki nazwy miejscowości i kliknij "Szukaj". Następnie wyświetlą się urzędy z danej miejscowości. Wybierz ten, do którego składasz wniosek (trzeba zaznaczyć kółko obok jego nazwy) i kliknij przycisk "OK" na dole strony.

9. Następnie wyświetla się tzw. kreator wniosku. Na górze strony widzisz, do kiedy będzie ważne świadczenie, a następnie Twoje dane (sprawdź, czy wszystko się zgadza).

Warto podać e-mail i numer telefonu - jeśli urząd będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, będzie możliwość kontaktu.

Na końcu strony jest miejsce na wpisanie rachunku bankowego - należy wypełnić tę rubrykę bardzo uważnie.

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Dalej".

10. Teraz czas na wskazanie danych dzieci. Jeśli składasz wniosek po raz pierwszy, trzeba je najpierw dodać. Wybierz przycisk "Uzupełnij listę osób".

11. Kolejna strona to rubryki z danymi dziecka. trzeba wypełnić je wszystkie, a następnie.

Rubryki "Obywatelstwo", "Płeć" i "Stan cywilny" wybiera się z listy rozwijalnej.

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Dalej".

12. Teraz już w rubryce wyboru dziecka widać imię i nazwisko dodanego dziecka. Jego dane są też widoczne na niebieskiej liście osób - jeśli zauważysz błąd, może go poprawić, klikając pole "Edytuj".

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Dalej".

13. Kolejna strona to oświadczenie - należy potwierdzić, że przebywasz lub nie przebywasz za granicą (Ty ani osoby z Twojej rodziny). Chodzi o to, by nie pobierać świadczenia podwójnie - w Polsce i drugim kraju.

Na tej stronie należy też potwierdzić, że wiesz o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Dalej".

14. Kolejna strona to podgląd wniosku - należy uważnie sprawdzić dane. Jeśli coś wymaga poprawy, kliknij "Wstecz" i wróć do strony wymagającej poprawy. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Zatwierdź dane".

15. Następnie należy potwierdzić poprawność danych. Kiedy jest zatwierdzisz, nie będzie już możliwości wprowadzania zmian w danych (ewentualnie będzie można dodać załączniki).

16. Jest to moment na dodanie załączników - przykładowo orzeczenie sądu, że wraz z drugim rodzicem sprawujecie opiekę naprzemienną (wtedy każde z Was wnioskuje o połowę świadczenia). Wystarczy po prostu kliknąć "Dodaj załączniki" i wybrać plik z komputera.

Jeśli nie chcesz dodawać załączników ani zrezygnować ze składania wniosku, kliknij "Wyślij".

Gotowe! Na podany podczas składanie wniosku adres e-mail dostaniesz UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Uwaga! Nie można przyspieszyć rozpatrzenia świadczenia ani uzyskania pieniędzy. Pierwsze pieniądze z 500+ otrzymasz dopiero w październiku, przy czym będzie to kwota za trzy miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień).

Może także złożyć wniosek o 500+ przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.