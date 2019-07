Sinice powróciły na polskie wybrzeże. Czy wiesz, że możesz je podglądać?

W momencie, gdy sinic jest bardzo dużo i nie ma wiatru, na powierzchni wody może pojawić się charakterystyczna pokrywa, a nawet piana. Jej kolor uzależniony jest od rodzaju bakterii, ale także przenikania światła. Sinice przy brzegu Morza Bałtyckiego są bardzo dobrze widoczne na zdjęciach satelitarnych, które można samodzielnie wyszukiwać i generować na platformie CREODIAS.

Zdjęcia satelitarne dla każdego

Dziś, dzięki europejskiemu programowi obserwacji Ziemi, każdy z dostępem do Internetu ma możliwość wyszukiwania i generowania zdjęć satelitarnych. Są one powszechnie wykorzystywane m.in. do monitoringu jakości powietrza, w systemach wczesnego ostrzegania przed powodziami i pożarami oraz w aplikacjach dla rolników. Różne sektory gospodarki, przedsiębiorstwa i użytkownicy w Europie uzyskują wymierne korzyści dzięki wykorzystaniu danych z satelitów. Zdjęcia satelitarne pod kątem występowania sinic w Bałtyku mogą także generować wszyscy zainteresowani sytuacją, w tym osoby planujące spędzenie urlopu nad polskim morzem.

Maciej Litewski, marketing manager w CloudFerro, firmy dostarczającej rozwiązania umożliwiające gromadzenie i udostępnianie zdjęć satelitarnych z europejskich satelitów, zaznacza, że Komisja Europejska dba o to, żeby dostęp do tych danych był powszechny i darmowy. Użytkownicy DIAS-ów (Data and Information Access Service) mogą wyszukiwać, pobierać i analizować obrazy satelitarne na platformie internetowej, w ramach otwartego dostępu lub skorzystać z bardziej zaawansowanej oferty komercyjnej.

Jak wygenerować zdjęcie z satelity?

Poniżej filmik instruktażowy, pokazujący, jak samodzielnie wygenerować i porównywać zdjęcia satelitarne na platformie CREODIAS, która funkcjonuje w ramach programu obserwacji Ziemi Copernicus. Instruktaż nagrała Ewa Grabska.

Źródło: CloudFerro