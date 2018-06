Siedem kroków do kupna mieszkania na kredyt

Jak pokazują statystki za kwartał I 2018 roku sprzedaż mieszkań wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Rekordowy wynik za 2017 rok tylko napędził inwestorów. Mnogość ofert dostępnych na rynku sprawia, że łatwiej znaleźć nam cztery kąty, które będą pasowały do naszych potrzeb. Jednak w dalszym ciągu jest to zakup, który przynosi wiele dylematów i wiąże się z koniecznością załatwienia formalności, szczególnie przy zakupie mieszkania na kredyt. Niejednego kupującego to zraża i przyprawia o zawrót głowy. Razem z Martyną Ojczyk z Obido Finanse podpowiadamy jak się przygotować do procesu kredytowego aby przejść go bez większego stresu.