Sieć 5G a miejski transport przyszłości

Systemy łączności 5G pozwolą przesyłać dane szybciej i sprawniej. Ich połączenie z czujnikami i urządzeniami z zakresu internetu rzeczy (IoT), które zbierają i przesyłają informacje, umożliwi gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych szybciej niż kiedykolwiek. Korzyści z połączonego internetu przedmiotów czerpie wiele krzyżujących się branży. Jedną z najszybciej rosnących są rozwiązania umożliwiające komunikację pojazdów z infrastrukturą drogową (ang. Vehicle-to-Infrastructure). Takie systemy mogą być wykorzystywane zarówno przez zarządzających transportem oraz flotami, jak i przez władze lokalne.

Inteligentne planowanie ruchu

Samorządy mogą wykorzystywać dane z inteligentnych czujników do oceny stanu dróg i ustalania priorytetów prac remontowych. Ich połączenie z anonimowymi danymi z pojazdów mogłyby także dostarczać informacji o warunkach pogodowych, zatorach czy wypadkach. Na tej podstawie algorytmy sztucznej inteligencji mogą w czasie zbliżonym do rzeczywistego zarządzać ruchem, np. dopasowywać ograniczenia prędkości, przydziały pasów ruchu czy sygnalizację świetlną. Dane o położeniu i prędkości samochodów mogą też ułatwić ustalanie bezpiecznych i szybkich tras, m.in. dla służb ratunkowych. Takie rozwiązania działają już np. w Barcelonie, gdzie pomagają w lepszym planowaniu tras i rozkładów jazdy miejskich autobusów.

Bezpieczne i szybsze przejazdy

Sieć czujników przekazuje informacje do urządzeń IoT, co umożliwia inteligentne wyznaczanie tras czy odpowiedniej prędkości, ważne nie tylko dla „zwykłych” kierowców, ale i menedżerów flot. Dostarczane na bieżąco dane na temat potencjalnie niebezpiecznych odcinków mogą pomóc w unikaniu oblodzonych czy nieprzejezdnych dróg. Kierowcy mogą więc dostosować styl jazdy i prędkość do warunków oraz omijać korki. Wspiera to szybkie oraz sprawne podróże i przewożenie towarów czy przesyłek. Czujniki mogą informować, które miejsca parkingowe są wolne, więc krócej trwa ich szukanie, a zużycie paliwa jest mniejsze.

Korzyści dla miasta, kierowców, mieszkańców i środowiska

Poza rozwijaniem bezpieczeństwa korzyści mogą obejmować przede wszystkim mniejszą liczbę kolizji oraz zmniejszanie emisji spalin. Według szacunków wprowadzenie na szeroką skalę technologii smart city pozwoli na oszczędność czasu dojazdów nawet o 20%, skrócenie czasu reakcji w nagłych wypadkach o 35% czy zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o 15%.

Źródło: Verizon Connect