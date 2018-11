SI coraz silniej zaznacza swoją obecność w naszym życiu

Eksperci SAS zwracają uwagę na fakt, że chociaż AI nie ma fizycznej formy, towarzyszy nam w wielu sytuacjach, których przykłady podano poniżej.

AI pomoże odblokować kartę kredytową

Jak podaje Narodowy Bank Polski, na początku 2018 r. Polacy posiadali 39,6 mln kart płatniczych. Obok telefonu komórkowego, dla wielu z nas jest to obecnie jeden z najważniejszych przedmiotów codziennego użytku. Jakiekolwiek problemy z wypłaceniem środków lub dokonaniem płatności sprawiają, że nie możemy normalnie funkcjonować. W takiej sytuacji niezbędna jest sprawna obsługa klienta. Koreańska firma wykorzystała sztuczną inteligencję oraz system przetwarzania języka naturalnego do stworzenia chatbota, który odpowiadałby na zapytania ze strony klientów w czasie rzeczywistym, redukując czas oczekiwania na odpowiedź. Co warto podkreślić, język koreański jest niezwykle skomplikowany i proste systemy obsługi klienta, które nie wykorzystują sztucznej inteligencji, często miały problemy z poprawnym formułowaniem zdań, a udzielane przez nie odpowiedzi były nieprecyzyjne i czasem wprowadzały klientów w błąd.

Powyższy przykład pokazuje, że sztuczna inteligencja przede wszystkim przyśpiesza działanie biznesu, ułatwia pracę konsultantów i pozwala na indywidualne podejście do klienta. W obecnych czasach ma to ogromne znaczenie, gdyż nikt z nas nie lubi czekać. Klienci wymagają szybkiego kontaktu, w przeciwnym wypadku zrezygnują z usługi.

AI w szpitalnej poczekalni

Wizyta w szpitalu zwykle nie jest niczym przyjemnym. Nie wynika to tylko z faktu, że wiąże się ona z problemami zdrowotnymi, ale często również długim oczekiwaniem w poczekalni, kłopotami z odszukaniem dokumentacji, wydłużonym czasem realizacji poszczególnych procedur medycznych itp. Jednym z powodów tej sytuacji są problemy z dostępem do informacji i potrzeba ich manualnego wyszukiwania. Szpital Uniwersytecki w Montpellier na południu Francji wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy danych na temat pacjentów, co pozwala lepiej zarządzać ich wizytami i czasem pracy personelu. System analizuje zarówno ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane dane pochodzące z dokumentacji medycznej, notatek lekarzy i pielęgniarek, tworząc obraz osoby odwiedzającej szpital i umożliwiając skrócenie czasu obsługi pacjenta, szybsze postawienie diagnozy oraz zaproponowanie leczenia w ramach przyjętej klasyfikacji.

e-zakupy ze sztuczną inteligencją

Według badania "E-commerce w Polsce 2018. Gemius dla e-Commerce Polska", coraz więcej Polaków robi zakupy przez Internet. Może to wynikać z rosnącego zaufania do kupowania w sieci – co czwarty respondent uważa, że zakupy online są w pełni bezpieczne.

Bezpieczeństwo transakcji jest również istotnym aspektem dla e-sklepów, oferujących klientom różne formy zapłaty za towary, w tym własną kartę kredytową. Brytyjska firma wykorzystuje sztuczną inteligencję do scoringu kredytowego w czasie rzeczywistym. Podczas gdy kupujący nabywają interesującą ich rzecz, komputer weryfikuje czy można im udzielić kredytu. Cała operacja przebiega na tyle sprawnie, że nie wstrzymuje klienta na żadnym etapie procesu zakupowego.

Woda, prąd, AI

Dla większości z nas woda w kranie, prąd w gniazdku i ciepło bijące z grzejników są czymś naturalnym. Nie zastanawiamy się, jaki jest proces dystrybucji mediów i w jaki sposób firmom i administracji udaje się zachować ciągły dostęp do tych dóbr. Firma Energias de Portugal, S.A. (EDP), jeden z największych dostawców energii w Portugalii, wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania potencjalnych usterek i planowania prac serwisowych, co pozwala zminimalizować ewentualne przerwy w dostawie prądu. EDP używa również AI do określania zapotrzebowania użytkowników, dzięki czemu może bardziej optymalnie dystrybuować posiadane zasoby.

Dzięki aplikacjom takim jak Siri czy Google Assistant, sztuczna inteligencja jest obecna w różnych formach w większości modeli smartfonów. Niemal każdy z nas wie, jak działa asystent głosowy, który może nas poinformować o tym jaka jest pogoda czy wskazać najbardziej optymalną trasę podróży. Warto jednak pamiętać, że w wielu przypadkach sztuczna inteligencja nie jest produktem „samym w sobie” adresowanym do użytkownika końcowego. Częściej stanowi narzędzie umożliwiające świadczenie różnego rodzaju usług szybciej i bardziej efektywnie.

Źródło: SAS Institute