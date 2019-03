SHOWROOM przejęty przez Miinto

Miinto to szybko rosnąca paneuropejska platforma skupiająca ponad 1800 starannie dobranych marek i butików modowych. Działa w modelu marketplace - nie posiada własnych produktów ani magazynów. SHOWROOM w ciągu 7 lat zbudował natomiast wiodącą pozycję w polskim internecie oferując szeroki wybór kilkuset najlepszych polskich marek modowych.

Zdaniem prezesa i założyciela Miinto, Konrada Kierklo, przejęcie SHOWROOM oznacza pozyskanie silnego, polskiego zespołu z czołową pozycją na szybko rosnącym rynku, a także silnego inwestora medialnego w postaci grupy Hubert Burda Media:

- Polska jest ekscytującym rynkiem, na którym wartość zakupów online dynamicznie rośnie, a moda to największa kategoria, której spodziewany obrót w tym roku to aż 2,75 mld euro. Śledziliśmy rozwój Showroomu od pewnego czasu będąc pod wrażeniem wyjątkowej pozycji, którą pomimo rosnącej konkurencji zbudował Michał Juda wraz z zespołem. Showroom jak nikt inny potrafi dobierać najlepszych lokalnych projektantów oraz inspirować klientów do kupowania mody w Internecie - mówi Konrad Kierklo, założyciel i CEO Miinto.

Po połączeniu obydwu platform, polscy klienci zyskają dostęp do wielu skandynawskich oraz międzynarodowych marek modowych z oferty Miinto.

Michał Juda wraz z zespołem Showroom będą po połączeniu kontynuować prace nad rozwojem platformy. - Z mojej perspektywy niezwykle istotne będzie umożliwienie markom współpracującym z Showroom sprzedaży na nowych rynkach, na których obecne jest Miinto. Na tym będziemy się koncentrować w najbliższych miesiącach - mówi Michał Juda, założyciel Showroom.

Dotychczas większościowym właścicielem Showroom były spółki należące do niemieckiego koncernu medialno-technologicznego Hubert Burda Media, wydawcy wiodących magazynów modowych w Polsce. Firma obejmie teraz udziały w Miinto. Jak informuje Christian Teichmann, Dyrektor Zarządzający Burda Principal Investments dzięki tej transakcji połączone zostanie doświadczenie Showroomu we współpracy z niezależnymi markami modowymi, z innowacyjnym modelem komercyjnym Miinto.