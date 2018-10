Sharing economy zagląda do naszych szaf

„Ekonomia współdzielenia” znacząco wpływa na rozwój rynku oraz kształtowanie się modeli biznesowych. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez PWC aż 26% Polaków aktywnie i regularnie korzysta z serwisów oferujących usługi na zasadzie sharing economy. Konsumenci doceniają platformy, które w łatwy i szybki sposób umożliwiają im sprzedaż/wymianę nieużywanych rzeczy, a także korzystanie z popularnych usług. Świadczyć może o tym chociażby ogromna popularność serwisów, tj. BlaBlaCar, eBay, Uber czy Airbnb.

Sharing economy wkracza dzisiaj także do branży modowej. Jak sharing economy może być w niej realizowane? Dzięki platformom do sprzedaży nienoszonych przez siebie ubrań, a także zakupu ubrań z tzw. drugiej ręki. Współdzielenie w modzie to także pokazywanie innym użytkownikom własnych stylizacji. Przykładowa platforma Clotify pozwala na dzielenie się pomysłami na modne looki, a także wiedzą na temat tego, gdzie warto kupić dane ubranie.

Ekonomia współdzielenia staje się dzisiaj niezwykle prosta. Jedyne czego potrzebujesz, aby podzielić się z innymi użytkownikami swoimi dobrami to zwykle smartfon. Zapomnij o sporządzaniu umów i biurokracji, której każdy z nas ma już dość. Korzystaj z usług, dzieląc się zaufaniem, które stanowi fundament tego zjawiska.

Żródło: Clotify