Sezon motocyklowy. Czas... start. Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Zanim ruszysz na kolejne przejażdżki, warto poświęcić czas na dokładne sprawdzenie motocykla. Dobrze jest zrobić takie własne badanie techniczne, m.in. poprzez dokładne sprawdzenie ciśnienia w oponach, oleju, akumulatora, świateł i uzupełnienie pustego zbiorniku paliwa. Na zimę warto pozostawić pusty bak. O czym jeszcze warto pamiętać? O ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie motocykla

Ważnym elementem na naszej liście „to do” przed wyruszeniem w trasę jest ubezpieczenie motocykla. Dbasz o swój motocykl, kupujesz odzież ochronną, akcesoria, które zwiększają Twoje bezpieczeństwo na drodze. To dobre i świadome podejście do kwestii związanych z bezpieczeństwem. Niestety nie wszystko da się przewidzieć. Zwykła stłuczka, w której uszkodzisz drugi pojazd, szkoda parkingowa lub po prostu nagła awaria na trasie. We wszystkich tych przypadkach przyda się ubezpieczenie. Oszczędzi nerwów i zapewni pomoc finansową w trudnej sytuacji. To gotowe rozwiązanie w przypadku wielu zdarzeń komunikacyjnych. Zapewniając ochronę motocykla i dbając o zawartość portfela w razie ewentualnej szkody, warto pomyśleć też o tym, co najważniejsze. O własnym zdrowiu. To wszystko składa się na szeroki pakiet ubezpieczenia. W ten sposób dochodzimy do pytania. Jakie możliwości ubezpieczeniowe ma motocyklista?

OC i AC

OC Motocykla to w zasadzie obowiązek. Do tego zobowiązuje prawo. Tak, jak w przypadku ubezpieczenia samochodu. OC przyda się, gdy to będziesz sprawcą szkody. Dzięki OC nie będziesz odpowiadał za finansowe skutki zdarzenia na drodze, które nastąpiło z Twojej winy. Gdy to Twój motocykl ucierpi w kolizji na drodze lub gdy sprawca uszkodzenia będzie nieznany, wtedy z pomocą przyjdzie AC. AC na motocykl zadziała np. w przypadku wspomnianej szkody parkingowej, gdy zauważysz uszkodzenie jednośladu, ale nie wiesz kto to zrobił. Przyczyną takiej szkody może być również działanie czynników zewnętrznych, np. pogody. Dlatego warto mieć w zanadrzu ubezpieczenie motocykla AC. Przyda się w przypadku uszkodzenia czy zniszczenia motocykla, a także w przypadku kradzieży.

Co jeszcze warto ubezpieczyć?

Rozszerzenie AC, Assistance oraz ubezpieczenie NNW to tylko kilka z opcji, o których warto pomyśleć wybierając ubezpieczenie dla motocyklisty. O wszystkich możliwościach przeczytasz na stronie: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/pakiet-motocykle/. Dzięki szerokiemu pakietowi zabezpieczysz pojazd i swoje zdrowie na różne niemiłe przygody na trasie. W kwestii AC możesz sprawdzić, czy masz np. możliwość zabezpieczenia się przed stratą wartości motocykla wraz z czasem albo ustalenia niezmiennej sumy ubezpieczenia. Assistance z kolei z pewnością przyda się w razie nagłej sytuacji na drodze. Naprawa na miejscu, holowanie, wymiana motocykla na pojazd zastępczy to bardzo przydatne opcje assistance w razie niespodziewanej sytuacji na drogach. Z takim pakietem: OC, AC i Assistance motocykl jest więc właściwie ubezpieczony. A co ze zdrowiem?

Recepta na powrót do zdrowia po wypadku.

Ubezpieczamy motocykl czy samochód i zazwyczaj skupiamy się na samym pojeździe. Zapominamy o ubezpieczeniu NNW, które pomoże nam oszczędzić czas potrzebny na powrót do zdrowia oraz pieniądze. Zwrot kosztów leczenia czy świadczenia związane z uszczerbkiem na zdrowie. To część pomocy na jaką możesz liczyć przy NNW dla motocyklisty w Compensie. Jest coś jeszcze. Powrót do zdrowia – rozszerzenie ubezpieczenia, które pomoże Ci…. wrócić do zdrowia po (odpukać) wypadku. Szybkie terminy wizyt u specjalistów, równie ekspresowy dostęp do badań i 2 500 placówek do wyboru, pomoc psychologa. Posiadanie takich opcji na wyciągnięcie ręki jest na wagę… zdrowia.

Akcesoria do motocykla

Compensa daje możliwość ubezpieczenia akcesoriów w ramach rozszerzenia AC na motocykl. W ten sposób ochroną można objąć odzież i obuwie: kask, kombinezon, kurtkę, rękawice, spodnie, buty. Gadżety, które używane są do przewożenia cennych przedmiotów, czyli kufry, sakwy, tank bagi też można objąć polisą.

Masz zamontowane gmole i crashpady? To oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że dbasz o bezpieczeństwo swoje i motocykla. Po drugie, że możesz liczyć na zniżkę przy ubezpieczeniu motocykla w Compensie. To nie koniec zniżek. Masz ubezpieczony samochód (OC, AC, OC/AC) w Compensie? Kupując polisę OC, AC czy OC/AC motocykla możesz liczyć na kolejną zniżkę. Działa ona również w odwrotnej sytuacji, gdy posiadając ubezpieczenie motocykla, chcesz objąć ochroną swój samochód. Tak działa pakiet „6 kół”.

Szerokiej drogi!