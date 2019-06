Sezon letnich festiwali rozpoczęty. Dobra zabawa nie zwalnia jednak z cyberostrożności

Smartfon to nieodłączny towarzysz większości fanów festiwali. Relacje z pola namiotowego, spod sceny, selfie ze znajomymi lada moment zaleją media społecznościowe. Świetnie. Dzięki nim, ci których tam nie ma, mogą poczuć atmosferę. Gorzej, jeśli uczestnicy festiwali działają w sieci bez namysłu. Poznaj kilka dobrych rad, które nie pozbawią Cię możliwości dzielenia się przeżyciami przy zachowaniu minimum ostrożności.

Wujek dobra rada

Po pierwsze – publikowanie w sieci zdjęć biletów na koncert to nie jest dobry pomysł. Widoczny kod kreskowy może zostać wykorzystany do stworzenia pirackiej kopii wejściówek. Publikowanie zdjęć dokumentów, np. legitymacji, dowodu osobistego czy karty debetowej to jeszcze gorszy pomysł. Ktoś może wykorzystać widoczne tam dane i np. zrobić zakupy… na Twój koszt.

Kolejna dobra rada. Zanim ruszysz na wyczekany festiwal, zrób kopię zapasową danych ze smartfona. W razie kradzieży, zgubienia lub zniszczenia urządzenia, nie stracisz wszystkiego, co w nim trzymasz.

Będąc na miejscu – nie zostawiaj telefonu w widocznych i łatwo dostępnych miejscach. Nie miej też zaufania do łatwo dostępnych sieci wi-fi. Staraj się korzystać tylko z zabezpieczonych hasłem sieci bezprzewodowych. Jeśli natomiast korzystasz z niezabezpieczonej sieci, bo do innej nie masz dostępu, nie loguj się do banku, nie rób przelewów, nie korzystaj z serwisów, które wymagają podania wrażliwych danych.

Znajomi znajomych

Nowe wakacyjne znajomości to jedne z najciekawszych wspomnień. Pamiętaj jednak – nowo poznana osoba to nie jest Twój dobry znajomy, także w mediach społecznościowych.

Ustal też z przyjaciółmi zasady publikowania Waszych zdjęć w sieci. Zanim cokolwiek wrzucisz, pytajcie się nawzajem o zgodę. Inne rozwiązanie – korzystaj z ustawień prywatności, które umożliwiają blokowanie wstawianych przez innych zdjęć, na których jesteś, zanim staną się widoczne na Twoim profilu. Nie zgadzaj się na publikowanie zdjęć, które są dla Ciebie przykre, przedstawiają Cię w niekorzystnym świetle (i nie chodzi tu tylko o odpowiedni filtr ;-)) lub po prostu Ci się nie podobają. Nie wahaj się prosić autora fotografii lub filmu o usunięcia takiego materiału.

Nie tylko selfie

Myśl nie tylko o sobie, ale i o innych. Zanim wrzucisz do sieci zdjęcie lub film, zastanów się, czy za rok również chciałbyś je zobaczyć lub czy chciałbyś, aby zobaczyli je Twoi rodzice lub… pracodawca. Pomyśl też, czy zdjęcia które chcesz wrzucić, bo wydają się zabawne, nie są raniące lub upokarzające dla innych.

Przede wszystkim jednak – zastanów się, czy naprawdę wszystko musisz utrwalać na zdjęciu lub filmie. Niektórzy artyści już dziś proszą swoich fanów o wyłączenie smartfonów podczas koncertu. Może warto po prostu poddać się fantastycznej festiwalowej atmosferze i nie rozpraszać się fotografowaniem lub filmowaniem?

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji