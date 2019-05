Setki niechcianych wiadomości, lecz nie wszystkie to spam

Aż 86% ankietowanych, biorących udział w badaniu, na którego podstawie powstał raport, za spam uważa wiadomości, których nie chcą otrzymywać. Czy jest to prawidłowy tok myślenia? Niestety nie, przykładowo mailowe powiadomienie z biblioteki o upływie terminu oddania wypożyczonych książek nie jest spamem, a jednak dla wielu będzie niechcianą wiadomością.

Czym w takim razie jest spam? Jak czytamy w Raporcie, „W obecnym Internecie rozróżniane są dwie główne kategorie spamu — jako informacje handlowe, na których rozsyłanie nadawcy potrzebują zgodnej z prawem zgody od odbiorców oraz niezamówione masowe informacje, które są sprzeczne z netykietą”. Prawidłowo więc spam definiuje jedynie 54% badanych, zaznaczając, że są to niezamówione informacje handlowe. Jednocześnie, aż 52% ankietowanych za spam uważa wszystkie wiadomości reklamowe.

Sami na to pozwoliliśmy

W związku działaniem RODO, informacja handlowa może być nam dostarczona, tylko jeżeli wyrażamy na to zgodę, poprzez zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych. Niejednokrotnie, sami o tym nawet nie pamiętając, wyraziliśmy taką zgodę, a mimo to, wszystkie teoretycznie niechciane wiadomości uważamy za spam. Niestety takie działanie nie jest korzystne ani dla nas, ani dla sprzedawcy wysyłającego wiadomości na naszą skrzynkę. My jesteśmy zirytowani usuwaniem mnożących się maili, a nadawca nie czerpie z tego żadnych profitów. Jak temu zaradzić?

Sposoby na spam

Wszystkich, dla których spam jest uporczywy, przestrzegamy - nie, ignorowanie go nie będzie najlepszym wyjściem. Jeżeli coś nam przeszkadza, najlepiej to zwalczać. Co prawda, można usuwać niechciane wiadomości, jednak według danych z przytoczonego raportu zajmuje to średnio 3 minuty dziennie, co w całym roku przekłada się łącznie na 19 godzin, wykonywania niepotrzebnej czynności. Dlatego pierwszym krokiem powinno być niewyrażanie lub odstąpienie od zgody, na wysyłanie niechcianych informacji handlowych. Jeżeli jednak niezgodnie z netykietą, tego typu wiadomości wciąż będą dostarczane, warto sprawdzić, czy używana przez nas skrzynka ma funkcję automatycznego oznaczania maila jako spamu. Niestety nie zawsze działa to poprawnie. Według danych nawet jeżeli taka funkcja jest dostępna, nie wszystkie wiadomości są uznane za spam i część z nich, musi być usuwana ręcznie. W celu uniknięcie tego problemu najlepiej skorzystać z przystosowanego do oznaczania spamu oprogramowania. Filtr spamu przeszukuje maile, rozpoznając w nich typowe cechy dla niechcianych wiadomości. Program oblicza prawdopodobieństwo tego, czy wiadomość jest spamem, czy też powinna trafić do użytkownika. Ten natomiast ma możliwość samodzielnego utworzenia listy nadawców, od których chce otrzymywać wiadomości lub od razu oznaczać je jako spam.

Przypominamy, że niechciane wiadomości typu spam, mogą zostać zgłoszone w przeznaczonych do tego instytucjach, takich jak: Urząd Komunikacji Elektronicznej lub policja. Natomiast jeżeli naruszone zostały nasze dane osobowe, sprawę należy zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wcześniej jednak sprawdźmy, czy aby na pewno nie pozwoliliśmy nadawcy wiadomości na wysłanie nam informacji handlowych, reklam, ofert.

Źródło: G DATA