Setki kantorów, w których nie opłaca się kupować euro?

Kto z kim konkuruje pod względem sprzedaży euro?

Pod względem liczby stacjonarnych kantorów Polska wyróżnia się na tle całej Europy. Prosperuje ich u nas blisko 5 tys. Byłoby można sądzić, że to pozytywne zjawisko, ponieważ ogromna konkurencja powodować powinna rywalizację cenową pomiędzy kantorami. Niestety to tylko pozory. W zdecydowanej większości z nich za euro i inne waluty płacimy dość drogo, choć są oczywiście wyjątki. Mimo to niektórzy ludzie pozostają wierni tradycyjnym kantorom. Często z racji przyzwyczajenia, braku zaufania do internetowej formy wymiany walut albo przeświadczenia, iż w inny sposób nie otrzymają euro w gotówce. Sugerując się tym wszystkim nie zawsze zwracają nawet uwagę na to, że kurs euro nie jest korzystny a spread wysoki lub wręcz wygórowany. To błąd, również w kontekście osądu względem waluty w gotówce. Walutomat jako jeden z nielicznych kantorów internetowych oferuje zakup euro online, a odbiór w placówkach partnerskich. Czy owa kombinacja ma sens skoro po banknoty EUR możemy udać się od razu do stacjonarnego kantoru? Tak, wystarczy porównać przelicznik euro Walutomatu na stronie https://www.walutomat.pl/kursy-walut/eur-pln/ z cennikiem stacjonarnego kantoru. Bardzo trudno byłoby w kantorze tradycyjnym znaleźć tak atrakcyjny kurs euro, o ile w ogóle to możliwe. Pomiędzy ceną rynkową tej popularnej waluty a kursem sprzedaży w Walutomacie mamy tu różnicę zaledwie ułamka grosza. Zamiast kilkuprocentowego spreadu jedyny koszt transakcji na platformie stanowi natomiast prowizja –nie wyższa niż 0,2 % wartości przewalutowania. A teraz rejestrując się z tej strony, zyskasz 50% rabatu na pierwszą wymianę.

Kupujemy choć przelicznik euro nie zachwyca

Wiemy już gdzie przelicznik euro jest najbardziej korzystny, a tym samym klarownym wydaje się wybór miejsca do wymiany waluty. Poza atrakcyjnym kursem kantory internetowe stanowią też najwygodniejszą formę przewalutowań- bez wychodzenia z domu, bez konieczności liczenia się z godzinami dostępu do usługi. Również dlatego zyskały ogromną popularność . Mając jednak na uwadze to, że nawet ich klientom zdarza się sporadycznie kupić euro w tradycyjnym kantorze, inni zaś są zwolennikami transakcji przy okienku, warto wiedzieć gdzie z kolei zakup EUR opłaca się najmniej. Ogólne stwierdzenie że w tradycyjnych kantorach byłoby niesłuszne, bo jedne z nich wypadają lepiej, inne gorzej. Od czego to zależy? Najczęściej od lokalizacji, która wpływa także na koszty utrzymania placówki. Najmniej opłacalny przelicznik euro spotyka się zazwyczaj w punktach znajdujących się w pobliżu lotnisk, dworców, w okolicach turystycznych i centrach dużych miast. Właściciele kantorów ponoszący spore wydatki muszą na siebie zarobić, licząc jednocześnie na pośpiech i nieuwagę podróżujących lub stale zabieganych ludzi. Czasami kurs euro mocno nie sprzyja też klientowi w miejscowościach gdzie jest tylko jeden kantor, góra dwa, jako że brak wyboru zmusza do zrealizowania transakcji na warunkach narzuconych przez usługodawcę posiadającego wyłączność.

Mając już zarys tego, jakich cen euro można spodziewać się w danym miejscu lub zależnie od formy wymiany waluty, powinniśmy wybierać świadomie. Transakcje nieprzemyślane , odkładane na ostatnią chwilę i realizowane „po drodze” mogą kosztować wiele pieniędzy i nerwów z powodu niezadowalającego rezultatu. Przy czym wymiana dokonywana w pośpiechu i tak zajmuje więcej czasu niż w e-kantorze. Aby się przekonać można przetestować przewalutowania online, natychmiastowe oraz po kursie własnym. Większość osób, które to zrobiły, pozostaje już przy elektronicznej odsłonie usługi.