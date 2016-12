"Seryjny przedsiębiorca" - jak to brzmi? Prawie jak "seryjny morderca" - wywiad z Andrzejem Targoszem

Dziennik Internautów: Jak wyglądał pobyt w USA? Jakie spostrzeżenia na temat targów? Jaki odbiór miało Eventory?

Andrzej Targosz, Eventory, PROIDEA: To zdecydowanie nie były wakacje :) Cel wyjazdu był jasno określony. Eventory było oficjalną aplikacją i partnerem jednych z najważniejszych targów eventowych w NYC. Tam spotykają się nasi klienci, z którymi mamy relacje oraz Ci z którymi chcemy je nawiązać.

W ciągu jednego popołudnia w targach wzięło udział ponad 2,000 osób, a nam udało się zebrać feedback od ponad 130 uczestników, z czego większość jest z nami w kontakcie. Oceniam to jako naprawdę bardzo dobry wynik. Generalnie cały nasz udział i nawiązane relacje uważamy za sukces. Jakby nie było, jesteśmy pierwszą firmą w tej branży, która oficjalnie obsługiwała wydarzenie tej rangi na innym kontynencie, gdzie konkurencja jest bardzo wymagająca.

Oprócz targów w Nowym Jorku spędziliśmy z ekipą Eventory dwa dni w Kalifornii, gdzie również promowaliśmy nasz projekt.

Właśnie pozyskaliście dofinansowanie w ramach preseed. Możesz powiedzieć, jak wyglądał proces poszukiwania inwestorów? Jaki macie plan inwestycyjny? Podobno przygotowujucie się do seed.

Nie wiem, czy to dokładnie było preseed. My, zgodnie z maksymą "szukaj finansowania kiedy nie potrzebujesz", zaczęliśmy rozmowy już jakiś czas temu. Model jaki obraliśmy, to pozyskanie osób z Polski i US, które nie tylko zaangażują się finansowo w projekt, ale mogą pomóc w budowaniu sieci kontaktów, dać wartościowy feedback. Szukaliśmy aniołów biznesu, którzy rozumieją nasze cele i uzupełnią nasze kompetencje. Bazując na rynku lokalnym to jest bardzo trudny proces- trzeba szukać odrobinę szerzej, wśród ludzi, którzy faktycznie chcą wspierać rozwój.

Jeśli chodzi o plany dalszego pozyskiwania finansowania, to będziemy się skupiać na rynku, na którym chcemy operować, czyli głównie US i z uwagi na duże plany związane z rozwojem sprzedaży, musimy relatywnie dużo środków pompować w budowanie świadomości brandu Eventory. Dzisiaj nie chcemy zdradzać szczegółów, ale mamy założony plan do końca roku 2016.

Czy jako seryjny przedsiębiorca masz jakieś rady dla startupowców chcących wyjść ze swoim projektem na zagraniczne rynki? Lepiej otwierać filię zagranicą czy szukać partnera, który będzie rozwijał projekt na miejscu?

"Seryjny przedsiębiorca" - jak to brzmi? Prawie jak "seryjny morderca" :) Jeśli chodzi o rady, to nie będę oryginalny i nie będę odbiegał od innych przedsiębiorców. Mamy ogromne umiejętności inżynierskie, ale średnie biznesowe i dlatego ja coraz bardziej wierzę w model nazywany obiegowo "izraelskim" - biuro inżynieryjne rozwijaj lokalnie, a biznes globalnie. Mógłbym spisać długą listę porad, ale to jest temat na osobny artykuł (lub nawet cykl), bo trzeba je dopasować do konkretnej fazy, w jakiej jest firma. Dokładnie tak, jak w konwencjonalnym biznesie. Pierwsze co przedsiębiorcy powinni sprawdzić, to konkurencja oraz patrzeć na kolejne lokalizacje pod kątem rynku zbytu - jeśli jest duży i trzeba działać szybko, to potrzeba kupić kompetencje z rynku (kupić nie zawsze znaczy konsekwencje finansowe), ale jeśli robimy coś naprawdę innowacyjnego, chcemy się uczyć lokalnej kultury, lubimy dużo podróżować, albo mamy wolę przenieść się do innego kraju, to budowanie własnej filii ma sens.

Opowiedz kilka słów o Eventory? Czym jest wasza aplikacja?

Nasz projekt to innowacyjne rozwiązanie dedykowane branży eventowej - organizatorom konferencji, dużych imprez, ale także właścicielom hoteli czy centrów konferencyjnych.

Eventory rozwiązuje problemy napotykane przez każdego organizatora eventu związane z komunikacją z uczestnikami w trakcie wydarzenia czy agregowaniem statystyk i feedbacku w trakcie i po jego zakończeniu. Podnosi również standard wydarzenia i ułatwia samo uczestnictwo. Dla uczestnika jest natomiast źródłem wielu informacji: agenda, lista prelegentów.

Eventory to także świetne narzędzie networkingowe. Uczestnikom wydarzeń daje szansę kontaktowania się między sobą. Załóżmy, że młody przedsiębiorca chciałby swój projekt przedstawić potencjalnemu inwestorowi. Wystarczy, jak znajdzie go wśród uczestników lub prelegentów i poprosi o krótkie spotkanie podczas wydarzenia.

Aplikacja jest dodatkowo w pełni kompatybilna z iBeaconami, a to otwiera nam nowe pole do działania. Możemy uczestnikom wysyłać kontekstowe informacje, informować ich, jakie na nich czekają atrakcje. Aplikacja w połączeniu z iBeaconami to też doskonałe źródło danych statystycznych: może poinformować o popularności konkretnego wykładu czy koncertu, liczby osób przebywających na danym wykładzie czy czasie, jaki uczestnicy spędzili w danym miejscu.

Dzięki aplikacji, każdy organizator wydarzenia zbierze również cenne dla niego informacje - skąd pochodzą uczestnicy; w jakim okresie wzrasta liczba rejestracji; w jakim celu przybyli na wydarzenie; jak oceniani są prelegenci czy samo wydarzenie. Nasza aplikacja "stawia kawę na ławę". Nie trzeba wertować tysięcy wierszy i kolumn w plikach typu excel. Wystarczy otworzyć nasz panel administracyjny, aby sprawdzić dane zebrane podczas eventu w przejrzystym, graficznym formacie.

Skąd pomysł na stworzenie tego narzędzia?

Historia powstania projektu związana jest bezpośrednio z naszym doświadczeniem. Jesteśmy profesjonalistami branży eventowej, którzy pewnego dnia postanowili ulepszyć realizowane wydarzenia - przenieść je na nowy, wyższy poziom. Zależało nam na zbieraniu szczegółowych wniosków, aby móc kolejnym razem zrealizować event bardziej dopasowany do oczekiwań naszych klientów.

Za projektem Eventory stoi zespół PROIDEA. Od 11 lat organizujemy konferencje dla środowiska technologicznego i biznesowego. Mamy na koncie ponad 120 imprez, które gościły ponad 20 000 osób. Od samego początku wykorzystywaliśmy nowe technologie i narzędzia do zwiększania efektywności pracy, czerpiąc z doświadczenia w branży informatycznej.

Efektywny event manager obecnie musi korzystać z 5-7 różnych narzędzi, które mają różne interfejsy, różny sposób działania. Naszym celem było stworzenie narzędzia, które będzie łączyć w sobie wszystkie te funkcjonalności. Zaczęliśmy od sprawnej aplikacji mobilnej, która jest dostępna w AppStore i GooglePlay i kontynuujemy rozwijanie całości platformy.





Jakie macie plany rozwoju swojej aplikacji?

Tworzenie Eventory podzieliliśmy na dwa etapy. W pierwszym etapie skupiliśmy się na przygotowaniu aplikacji mobilnej i rozwoju jej funkcjonalności: wyszukiwarce wydarzeń, tworzeniu i edycji profili wydarzeń, możliwości korzystania z informacji przez uczestników (agenda, lokalizacja eventu, lista uczestników i prelegentów itd.), wysyłania wiadomości do uczestników wydarzeń oraz integracji z iBeaconami.

Kolejnym etapem w rozwoju Eventory jest stworzenie platformy do całościowego zarządzania organizacją wydarzeń. Dzięki platformie, organizator będzie mógł korzystać z jednego narzędzia, które umożliwi promocję wydarzenia - stworzenie strony www, wysyłka mailingu masowego, i wiele więcej.

Biznesowo planujemy "rozpychać" się na rynku w US i UK oraz intensywnie wdrażać produkt na rynku lokalnym przy największych wydarzeniach w Polsce. Udało nam się nawiązać współpracę z organizatorami kilku imprez masowych. Naszym celem jest zebranie 0,5 mln uczestników w połowie przyszłego roku.

Teraz równocześnie przymierzamy się do kolejnego kroku związanego z inwestycjami - runda seed.

Dziękujemy za rozmowę