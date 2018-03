Serwisowanie smartfonów z Chin w kraju nad Wisłą

Zakup smartfona bezpośrednio w Chinach przestał być czymś niezwykłym. Możliwość płatności w złotówkach, skuteczne zabezpieczenia przed oszustwami, szybka wysyłka i przede wszystkim atrakcyjne ceny zachęciły Polaków do korzystania z ofert zagranicznych sklepów z elektroniką. Problem pojawia się wtedy, gdy urządzenie przestaje działać. Lokalne serwisy smartfonów często nie podejmują się naprawy tego typu urządzeń – powodem jest nieznajomość ich konstrukcji lub całkowity brak części zamiennych.

Gwarancja gwarancji nierówna

W przypadku zakupu urządzenia w Chinach istnieje kilka rodzajów gwarancji. Najpopularniejsze sklepy z elektroniką – jak na przykład Aliexpress, Banggood, Gearbest czy Ibuygou oferują klientom z Polski możliwość darmowej najczęściej rocznej naprawy smartfona w ramach gwarancji. Konieczne jest jednak odesłanie uszkodzonego urządzenia do sprzedawcy, co wydłuża cały proces do kilku lub kilkunastu tygodni i może generować dodatkowe koszty. W przypadku niektórych sklepów możliwe jest płatne przedłużenie gwarancji do dwóch lat lub nawet wykupienie za dodatkową opłatą gwarancji, która będzie zapewniała możliwość naprawy urządzenia w Polsce. Warto przy tym zwrócić szczególną uwagę na zjawisko tzw. dropshippingu – jest to sytuacja, kiedy sprzedawca w serwisie aukcyjnym zamawia telefon z chińskiego sklepu na adres kupującego w Polsce. Naprawa gwarancyjna tak kupionego urządzenia jest praktycznie niemożliwa.

Niestety gwarancja – zarówno ta realizowana w Polsce jak i w Chinach, nie obejmuje usterek mechanicznych. A te zdarzają się użytkownikom smartfonów statystycznie najczęściej. Dlatego uszkodzony ekran, rozbitą szybkę lub pękniętą obudowę trzeba w takim przypadku naprawić na własną rękę w serwisie pogwarancyjnym. Wtedy często okazuje się, że koszt takiej usługi znacznie przekracza wartość nowego urządzenia.

Chcę kupić smartfona w Chinach. Jak do tego podejść?

Podsumowując – zakup smartfona bezpośrednio z Chin warto wcześniej dobrze przemyśleć. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko politykę gwarancyjną danego sklepu, ale też ocenić możliwość naprawy danego urządzenia w Polsce. Pomocny będzie w tym przypadku szybki rzut oka na rodzime serwisy aukcyjne. Jeśli części do wybranego modelu są tam dostępne, to z naprawą pogwarancyjną w dowolnym serwisie w kraju nie powinno być problemu.

Źródło: Węc PR