Serwer współdzielony, VPS czy dedykowany?

Wybieramy ofertę hostingową

Hosting to usługa, w ramach której otrzymujesz do dyspozycji pewne zasoby maszyny nazywanej serwerem. Serwer natomiast to w dużym uproszczeniu komputer stale podłączony do internetu, na którym zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie. Dzięki niemu twoje usługi są cały czas dostępne dla internautów. Wybór spełniającego oczekiwania hostingu jest kluczowy, gdyż od tego będzie zależeć dostępność twoich stron oraz to, czy będzie można wygodnie z nich korzystać. Jeśli nieodpowiednio dopasujesz parametry, to możesz mieć problemy. Na którą z wymienionych propozycji się zdecydować, żeby spełniała ona twoje oczekiwania? Oto charakterystyka poszczególnych rozwiązań:

Serwer współdzielony – najtańszy rodzaj hostingu. W ramach tej usługi administrator przydziela użytkownikowi ograniczone zasoby. Z jednej maszyny korzystać mogą nawet setki klientów i są oni od siebie zależni. Mają wspólne IP i ograniczony dostęp zasobów procesora, pamięci RAM i nie tylko. Nieodpowiednie wykorzystanie konta przez jednego z użytkowników może negatywnie wpłynąć na działanie usług pozostałych klientów. To zdecydowanie najprostszy rodzaj usługi hostingowej. Jest sugerowany do użytku dla najmniej wymagających rozwiązań internetowych, takich jak np. blogi, serwisy informacyjne, ale w pewnych przypadkach serwer współdzielony może być też wystarczający do obsługi małego sklepu. O wszystkim decydują parametry rozwiązania. Zazwyczaj będziesz mieć do wyboru kilka pakietów. Musisz wybrać taki, który sprosta twoim wymaganiom. Licz się z wieloma ograniczeniami, ale weź także pod uwagę koszta takich usług – w rozsądnej cenie otrzymasz hosting o dużych możliwościach.

VPS (Virtual Private Server) – czyli wirtualny serwer prywatny. To już rozwiązanie przeznaczone dla bardziej wymagających usług. W tym przypadku również zasoby maszyny są podzielone, ale najczęściej pomiędzy kilku użytkowników, a nie setki. Największym plusem tego rozwiązania jest to, że korzystając z VPS-a, masz do dyspozycji własny system zasobów, aplikacji, użytkowników i wielu innych rozwiązań. Co więcej, możesz również wybrać system operacyjny, chociaż możliwości w tym zakresie uzależnione są od tego, czy serwer powstał w procesie parawirtualizacji czy pełnej wirtualizacji. W pierwszym przypadku jesteś ograniczony do systemów z tej samej rodziny, co bazowy. Oznacza to, że jeśli bazowym jest Linux, to nie zainstalujesz Windowsa. W przypadku pełnej wirtualizacji masz pod tym względem dowolność. Nie oznacza to, że taka usługa musi być droga. Znajdziesz tani VPS, ale kluczowe znaczenie ma to, czy parametry maszyny są wystarczające. To rozwiązanie jest polecane w przypadku sklepów czy dużych portali, które odwiedzane są przez tysiące użytkowników dziennie.

Serwer dedykowany – na koniec najbardziej zaawansowana z usług hostingowych. W tym przypadku wszystkie zasoby maszyny są do twojej dyspozycji. Możesz zarządzać serwerem, tworzyć na nim VPS-y, instalować dowolne aplikacje, wybrać system operacyjny, ale korzystanie z takiej usługi wymaga już pewnej wiedzy z zakresu administracji takimi rozwiązaniami. Serwer dedykowany jest najdroższą usługą hostingową, ale jednocześnie przeznaczoną dla wyjątkowo wymagających usług. Postaw na niego, jeśli prowadzisz duży sklep internetowy z tysiącami produktów, odwiedzany przez tysiące użytkowników dziennie. Rozwiązanie to sprawdzi się również w przypadku radia online czy telewizji internetowej.

Ofertę serwerową należy wybierać, biorąc pod uwagę wymagania swoich usług. Nie ma sensu inwestowanie w serwer dedykowany, jeśli prowadzisz niewielki blog. Z drugiej strony serwer współdzielony nie będzie wystarczający do obsługi dużego sklepu.