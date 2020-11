Serwer pod stronę - na co warto zwrócić uwagę?

Jaki rodzaj hostingu?

Zacznijmy od podstaw: jaki serwer jest Ci potrzebny? Hosting współdzielony, VPS czy dedykowany? Nie wiesz? To podpowiadamy!

hosting współdzielony – najmniej wydajny i najtańszy, na jednym serwerze działa wiele stron www, nie tylko Twoja; nada się do małych i średnich stron, blogów, prowadzenia forum itp., jego działanie zależy od wielu parametrów

hosting VPS – hosting wirtualny, na jednym serwerze utrzymywana jest tylko Twoja strona www, o wiele bardziej wydajny (liczą się przede wszystkim 2 parametry RAM), droższy, do większych i/lub częściej odwiedzanych stron www czy sklepów online, najczęściej do jego obsługi wymagana jest wiedza programistyczna

hosting dedykowany – najbardziej wydajny, na jednym serwerze utrzymywana jest tylko Twoja strona www, najdroższy serwer, zdecydowanie dla najbardziej wymagających i zasobożernych witryn internetowych

Twoja strona nie jest wielkości Onetu czy WP? No to nie przepłacaj, tylko postaw na podstawowy hosting współdzielony. Pamiętaj tylko o kilku kluczowych sprawach!

Cena hostingu www

Ceny pakietów zaczynają się już od kilkunastu złotych brutto na rok (tak – to nie pomyłka!), ale mogą równie dobrze wynosić grubo ponad 1000 złotych. Nie zawsze droższy wariant automatycznie musi oznaczać lepszą ofertę. Na rynku hostingów panuje wolny rynek i każdy może niemal dowolnie żonglować swoimi cenami. Żeby nie przepłacać, warto porównać ceny poszczególnych firm, np. na bezpłatnym porównaniu hostingów na hostdog.pl. A oprócz dobrej ceny liczy się jeszcze kilka istotnych parametrów!

Wielkość transferu i dysku

Im większy transfer i przestrzeń dyskowa, tym lepiej. Ale też drożej. Przestrzeń często pozbawiona jest limitów GB, a skoro o nim mowa, to dobrze jest mieć szybkie dyski SSD! O szybkość działania strony zadbają też odpowiednie technologię, jak LiteSpeed czy http/2.

Wracając do transferu, to zazwyczaj usługodawca określa limity miesięczne. Paczka kilkudziesięciu gigabajtów spokojnie wystarczy! Przy okazji uważaj na inne limity – co prawda rzadko, ale zdarza się, że firma świadcząca usługi hostingowe nakłada limity na liczbę Unikalnych Użytkowników.

Bezpieczeństwo danych

Dla wielu kwestia absolutnie priorytetowa. Na bezpieczeństwo hostingu składa się wiele rzeczy z szyfrowaniem HTTPS na czele. Aby je sobie zapewnić, należy wykupić certyfikaty SSL lub… znaleźć hosting z certyfikatami w cenie! Często są to darmowe Let’s Encrypt, które działają tak samo, jak ich komercyjne odpowiedniki.

Certyfikaty SSL to nie wszystko! Ważne są odpowiednie zabezpieczenia ze skutecznym antywirusem i AntyDDoS-em na czele. Przydałby się też firewall, ale nie tylko na pocztę e-mail, lecz na całą stronę www. Tutaj nieoceniony będzie również antyspam.

Co jednak, gdy zabezpieczenia nie pomogą? Hakerzy i złośliwe kody potrafią przedrzeć się nawet przez najlepsze firewalle. Nie pozostaje nic innego, jak backup strony. Zadbaj więc o taki hosting, który dokonuje częstych (najlepiej codziennych) kopii bezpieczeństwa, które przechowuje w kilku miejscach jednocześnie. Dobrze byłoby, gdyby można było wrócić do stanu nie tylko z dnia wczorajszego, ale i np. sprzed tygodnia czy nawet miesiąca.

Wsparcie i pomoc techniczna

Co jednak, gdy problemy narastają, a Ty nie jesteś w stanie wiele zrobić poprzez udostępniony panel administracyjny? Należy zgłosić sprawę do supportu, a sprawnie działająca pomoc techniczna jest nieoceniona!

Zwróć uwagę na jej dostępność: czy działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i poprzez jakie kanały można zakomunikować awarię. Sam telefon często nie wystarczy, a często wygodniej i efektywniej jest napisać krótką wiadomość na live chacie niż wysyłać wiadomość mailową. Często najlepsze i najszybsze supporty znajdziesz u tych hostingodawców, którzy mają własne serwerownie na terenie Polski.

Wybierając serwer pod stronę pamiętaj o:

dobrych warunkach przy zachowaniu możliwie atrakcyjnej cenie

możliwe jak najwyższym poziomie bezpieczeństwa i solidnym supporcie

sporej przestrzeni dyskowej i dużym transferze GB

Nie zawsze uda Ci się pogodzić wszystkich optymalnych rozwiązań w cenie, jaką chciałbyś przeznaczyć na serwer pod swoją stronę www. Czasami będzie trzeba pójść na ustępstwa!

Więcej o tym jaki hosting w 2020 roku wybrać znajdziesz tutaj: https://hostdog.pl/jaki-wybrac-hosting