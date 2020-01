Serial animowany Kapitan Bomba kupiony przez CDA

Umowa między firmami zakłada pełne przejęcie przez CDA S.A. wszystkich dotychczas wyprodukowanych dla 4Fun Media S.A. odcinków Kapitana Bomby (sezony od 1 do 9, łącznie 164 epizody), Laserowego gniewu dzidy (10 epizodów), dwóch pełnometrażowych produkcji Kutapokalipsa i Zemsta Faraona, a także 18 epizodów serialu Kaliber 200 Volt. Firmy porozumiały się też co do przejęcia przez CDA sklepu z gadżetami związanymi z Kapitanem Bombą oraz liczącego blisko 190 tys. osób profilu Kapitana Bomby na Facebooku.

Wszystkie przejęte przez CDA S.A. produkcje będą nadal ogólnodostępne na CDA.pl oraz w serwisie You Tube. Natomiast tylko dla subskrybentów płatnego kanału CDA Premium dostępne będą wersje bez cenzury oraz w lepszej jakości.

Kapitan Bomba to polski animowany serial komediowy będący parodią filmów science fiction, którego twórcą jest Bartosz Walaszek. Pierwsze odcinki pojawiły się w stacji 4fun.tv w 2007 roku. Absurdalny humor i mnóstwo wulgaryzmów stały się znakiem charakterystycznym produkcji, która w bardzo krótkim czasie zyskała rzeszę fanów.

Spółka CDA S.A. nawiązała w 2019 roku współpracę ze studiem filmowym SPInka oraz Bartoszem Walaszkiem. Efektem tej współpracy był składający się z ośmiu odcinków serial animowany Porucznik Kabura, dostępny tylko dla widzów CDA Premium. Premiera drugiego sezonu przygód Kabury przewidziana jest na ostatni dzień stycznia 2020, również w CDA Premium.