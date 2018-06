SEO i UX, czyli jak przyciągnąć i zatrzymać na swojej stronie klientów?

Skuteczna reklama i dobre pozycjonowanie

Firmy chcące promować się w internecie nie mają łatwego życia: nie dość, że muszą znaleźć sposób na to, by firmowa strona nie przepadła bez śladu w zatłoczonej sieci, to jeszcze muszą sprawić, by użytkownik który już do niej dotrze został na niej przez dłuższą chwilę. Na szczęście istnieją wyspecjalizowane agencje, doskonale radzące sobie z obydwoma zadaniami. W jaki sposób realizują cele, do których wykonania wynajmują je klienci działający w różnych branżach?

Zacznijmy od najbardziej podstawowych narzędzi, czyli reklam. Możemy podzielić je na wizualne (banery, popupy czy obrazy), pojawiające się w różnych formach w mediach społecznościowych oraz natywne, będące sponsorowanymi wzmiankami na blogach czy innych witrynach internetowych. Co ważne, nie istnieje idealny typ reklamy: niektóre sprawdzają się lepiej w dokładnie określonych warunkach (np. na urządzeniach mobilnych), podczas gdy inne posiadają wyróżniki mogące zwiększyć ich atrakcyjność dla danego klienta (choć inne grupy odbiorców zignorują taki przekaz).

Kolejną istotną zmienną wpływającą na zwiększenie widoczności online jest pozycjonowanie, prowadzone za pomocą wprowadzania fraz kluczowych czy budowania sieci linków. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż wymaga ciągłego dostosowywania się do warunków, które mogą zmienić się dosłownie z dnia na dzień (gdy np. Google wprowadza nowe algorytmy do swoich wyszukiwarek). Jest to obszar, w którym szczególnie potrzebna jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie ekspertów zatrudnianych w agencjach SEO.

Brak idealnych rozwiązań?

Żadne ze wspomnianych powyżej rozwiązań nie jest w stanie samodzielnie sprawić, że strona firmowa stanie się widoczna w sieci. Do tego potrzebna jest synergia obu metod promocji. Jej efekty są bardzo pozytywne: to między innymi zwiększona rozpoznawalność marki oraz świadomość jej istnienia. Pamiętajmy, że w szeregu działań prowadzonych w internecie należy stawiać na kompleksowość i komplementarność. Poszczególne akcje muszą być spójne, obliczone na konkretny skutek i uzupełniające się wzajemnie.

Opisane rodzaje promocji i budowania wizerunku w sieci mają też charakterystyczne dla siebie zastosowania. Przykładowo, dobre SEO zwiększa wiarygodność naszej firmy zapewniając jej miejsca na „górnej półce” Google’owych wyszukiwań. Z kolei pomysłowa i bardzo dobrze przemyślana reklama wizualna może błyskawicznie zamienić się w tzw. viral, który szturmem zdobędzie serca i umysły internautów. Zlecając outsourcing usług w sieci warto poszukać też agencji, która dołoży wszelkich starań, by zrealizować większość przewidywanych działań.

Kiedy UX i content grają w jednej drużynie

Załóżmy, że dzięki znakomitemu połączeniu różnego rodzaju reklam oraz profesjonalnej optymalizacji SEO przyciągnęliśmy klientów. To powód do radości, owszem, lecz jest to dopiero połowa sukcesu, gdyż w momencie, w którym nasza strona staje się rozpoznawana w sieci i zyskuje na popularności wśród internautów, pierwsze skrzypce zaczyna odgrywać tzw. UX. To skrót od User Experience, co w wolnym tłumaczeniu oznacza nic innego, jak doświadczenie użytkownika.

W skład powyższego terminu wchodzą takie elementy, jak sekwencja czynności, które użytkownicy podejmują przy obsłudze interfejsu naszej strony, myśli jakie przychodzą im do głów podczas tego procesu oraz wrażenie, jakie wywiera na nich obcowanie z naszą witryną. Nie chodzi tu tylko o stronę wizualną, lecz także o płynność przechodzenia pomiędzy kolejnymi elementami strony czy intuicyjność jej designu. Dobry UX to taki, który pozwala bez żadnych przestojów osiągnąć użytkownikowi cel, jaki ten obrał sobie wchodząc na dany portal.

O ile UX może wydawać się na początku pojęciem nieco efemerycznym, to już kolejna istotna kwestia, niezbędna do przetrzymania użytkownika na stronie, czyli content, jest zdecydowanie łatwiejsza do zdefiniowania. To po prostu wszelkiego rodzaju treści, które napotyka nasz potencjalny klient: artykuły, opisy produktów, wpisy blogowe itp. Tu najważniejsze jest, by content przedstawiał jakąś wartość, gdyż zalanie użytkownika masą tekstu, który można w najlepszym wypadku podsumować kolokwialnym stwierdzeniem „masło maślane”, raczej nie zachęci go do powrotu do naszego zakątka internetu.

Warto pamiętać, że wyróżniamy dwa główne rodzaje contentu: tzw. on-site oraz off-site. Ten pierwszy to wszystko, co znajduje się na naszej stronie, podczas gdy drugi to np. wpisy w mediach społecznościowych czy artykuły sponsorowane na różnych portalach. Atrakcyjne dla czytelników treści, które są do tego dobrze zoptymalizowane pod kątem SEO potrafią być niewyobrażalną przewagą konkurencyjną. Jeśli nie jesteśmy w stanie zadbać o nie własnym sumptem, wykorzystajmy do tego agencje, które działają kompleksowo i zajmują się tworzeniem treści content marketingowych.

Nie zapominamy o asortymencie!

Ostatnią, zdawałoby się - zupełnie oczywistą, ale jednak często zaniedbywaną kwestią, jest odpowiednio wyeksponowany asortyment. W końcu skoro już udało nam się przyciągnąć do siebie klienta i zatrzymać go za pomocą znakomicie skomponowanego UX oraz interesujących treści, to wypadałoby ten wysiłek zmonetyzować poprzez sprzedaż któregoś z naszych produktów.

Sama, sucha lista towarów to tutaj za mało, nawet gdy wsparta jest wysokojakościowym contentem. Warto wziąć pod uwagę różne typy klientów, takie jak przykładowo tzw. trendsetterzy (ich będzie interesować zakładka z nowościami), czy „poszukiwacze promocji”, dla których najcenniejsze będą informacje o aktualnych przecenach. To tylko kilka z istotnych kruczków, których uwzględnienie w projekcie asortymentu pozwoli wycisnąć z niego jak największe zyski. Pamiętajmy o jeszcze jednym: towar musi być dostępny. Jeśli klient zdecyduje się na zakup produktu, którego nie mamy na stanie, a który widnieje na stronie, bo ktoś zapomniał go usunąć, będzie na tyle rozczarowany, że, z dużą dozą prawdopodobieństwa, skorzysta z oferty konkurencji.

Jak nietrudno zauważyć, przyciąganie klientów oraz zatrzymywanie ich uwagi na dłuższy czas to zadania, których zrealizowanie wymaga przemyślanych i długofalowych działań. Dlatego warto rozważyć zwrócenie się o pomoc do profesjonalnych agencji, legitymujących się wiedzą i doświadczeniem, które pomogą nam znacząco zwiększyć zyski. Monitorujmy też stan magazynowy, gdyż nie ma nic gorszego, z perspektywy klienta, niż zamówienie produktu, którego finalnie nie można kupić.